«مركز عمليات ألعاب دبي».. غرفة متكاملة مرنة تتعامل مع مختلف السيناريوهات



عملت عليه اللجنة المنظمة لبطولة «ألعاب دبي 2025»، بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، لإنشاء مركز العمليات الرئيسي للبطولة، التي تعد الأكبر من نوعها وتقام في الفترة من 20 إلى 23 فبراير في دبي فستيفال سيتي بمشاركة 244 فريقاً، وتؤكد من خلالها دبي ريادتها في استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية بمستويات تنظيمية نوعية.

ويعد مركز العمليات الرئيسي لألعاب دبي 2025 المرجع لجميع الأنشطة التشغيلية خلال أيام البطولة، والذي يضمن التنسيق السلس بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة الأزمات والطوارئ بشكل استباقي، لتحقيق أعلى مستويات الرضا والأمان.

ويتميز مركز العمليات بمرونته في التعامل مع مختلف الحالات، ويتيح الاستجابة الفعالة لأي مستجدات قد تطرأ خلال الحدث. ويعزز المركز التواصل الفعّال بين الشركاء من خلال تواجدهم في موقع مركزي واحد، حيث يجمع الجهات المعنية مثل شرطة دبي، إسعاف دبي، صحة دبي، الدفاع المدني، ودبي فستيفال سيتي، بالإضافة إلى اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2025.

وقال حسن المزروعي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب دبي: «إن ضمان سلامة المشاركين والجمهور والحدث بشكل عام يمثل أولوية قصوى لدى اللجنة المنظمة، تبدأ من توفير كل مقومات الأمن والسلامة في التحديات المصممة خصيصاً لألعاب دبي، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكولات السلامة التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء في لجنة تأمين الفعاليات في دبي بمشاركة الجهات ذات الاختصاص».

وأكد أن مركز العمليات الرئيسي يعمل في الموقع كغرفة عمليات متكاملة، توفر المرونة اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية والطوارئ، مما يجعله معياراً جديداً للكفاءة التشغيلية في الفعاليات الرياضية الكبرى».

ويختص المركز بمهام جدولة الفعاليات المصاحبة، وضمان الصحة والسلامة، وتأمين سلاسة الحركة المرورية، ومتابعة السيناريوهات الطارئة، كما يكون مزوداً بأحدث تقنيات الاتصال والأنظمة المتطورة لتسهيل التخطيط الفعّال، واستراتيجيات الاستجابة طوال فترة إقامة الألعاب.

وفي إطار الجاهزية الشاملة، يشمل المركز متابعة مستمرة للأحوال الجوية لرصد أي تغيرات قد تؤثر على سير الفعالية، مما يمكن الفرق التشغيلية من اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين والجمهور.

وتسعى اللجنة المنظمة إلى توفير بيئة متكاملة تشجع المشاركة، وتحتفي بروح المنافسة، بهدف ترسيخ إرث من التميز التنظيمي والسلامة في الفعاليات الرياضية في دبي، وتقديم تجربة غامرة لا تُنسى للمشاركين وجمهور ألعاب دبي 2025.