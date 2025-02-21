برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق «ألعاب دبي» بمشاركة 244 فريقاً ضمن 5 فئات

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دشنت «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، أمس، منافسات اليوم الأول من النسخة السادسة من البطولة التي تقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «دبي فستيفال سيتي».

وشهد انطلاقة الحدث مواجهات ومنافسات قوية، حيث أظهر المشاركون في جولة تحدي الحكومة للسيدات، وجولتين لتحدي الحكومة للرجال، مستوى عالياً من الالتزام والتنسيق والعمل الجماعي.

شهد اليوم الأول، منافسات قوية بدأت منذ التاسعة صباحاً ضمن تحدي الجهات الحكومية - السيدات، بمشاركة 26 فريقاً، وأسفرت المواجهات عن تأهل أربعة فرق إلى التحدي النهائي لهذه الفئة، المقرر إقامته بعد غدٍ، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول برصيد 93.06 نقطة، بينما جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الثاني بـ 69.31 نقطة، وحصد فريق شرطة دبي المركز الثالث بـ 62.54 نقطة، في حين حل فريق دبي الصحية في المركز الرابع بعد تحقيق 61.03 نقطة.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول منافسات الجولتين الأولى والثانية من تحدي الجهات الحكومية للرجال، وسجلت الفرق المشاركة تنافساً قوياً واختبارات مكثفة للقوة البدنية والتنسيق الجماعي.

وسيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائيات مساء اليوم عقب استكمال جميع الجولات لهذه الفئة، ما يمهد لمواجهات نهائية قوية.

بداية مميزة

وحول منافسات اليوم الأول، قال مروان بن عيسى، مدير ألعاب دبي أمس: «شهدنا اليوم انطلاقة استثنائية للنسخة السادسة من ألعاب دبي، حيث جسدت الفرق المشاركة روح التحدي والعمل الجماعي بأداء مميز يعكس مستوى التحضير والالتزام. إن التفاعل الكبير والمنافسة القوية التي شهدناها اليوم تؤكد مكانة هذه البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجماعية في دبي، والتي تجسد قيم التعاون والمثابرة والطموح».

وأضاف: «نتطلع خلال الأيام القادمة إلى متابعة مزيد من اللحظات الملهمة، حيث ستواصل الفرق التنافس على أعلى المستويات، مقدمة أداءً يعكس قدراتها البدنية والذهنية. نحن على ثقة بأن ألعاب دبي 2025 ستكون تجربة لا تُنسى، فدبي كعادتها تبهر الجميع في كل حدث عالمي».

ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في الأيام المقبلة مع استمرار المواجهات الحماسية في «تحدي الحكومة»، إلى جانب انطلاق «تحدي المجتمع» و«تحدي المدن» خلال بقية أيام الحدث.

ومع تصاعد المنافسة، ينتظر المشاركون سلسلة من التحديات المصممة لدفع قدراتهم إلى أقصى الحدود، ما يجعل هذه النسخة الأضخم والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.

مشاركة مجتمعية ودولية

وتشهد هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً يتنافسون في 5 فئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي.

وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة - سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار الذي أقيم يوم 8 فبراير.

تحكيم بمعايير عالمية

وقال خالد بالهول، قائد لجنة التحكيم: تعتمد بطولة «ألعاب دبي» على نظام تحكيم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان النزاهة والعدالة في التقييم، حيث يعتمد نظام احتساب النقاط على معايير دقيقة، تضمن منح كل فريق تقييماً عادلاً بناءً على الأداء الجماعي، والتفكير الاستراتيجي لتخطي التحديات، مع القدرات البدنية والذهنية لجميع أعضاء الفريق الواحد، ما يسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة.

ويتم تقييم الأداء وفق إطار يوازن بين المهارة والاستراتيجية والتعاون بين أعضاء الفريق.

نحن ملتزمون بتطبيق لوائح واضحة ومحددة تضمن التنافس النزيه بين جميع المشاركين، حيث عملنا على نشر جميع تفاصيل التحكيم على الموقع الإلكتروني لألعاب دبي، للتأكيد على مصداقية البطولة ومكانتها على المستوى الدولي.

تطوير عملية التسجيل

من جهتها قالت عبير عابدين، قائد فريق تسجيل تحدي الحكومة: حرصنا هذا العام على تطوير عملية تسجيل الفرق الحكومية لضمان تجربة مرنة وميسّرة للمشاركين.

وقد مكنت هذه التحسينات الجديدة، الفرق المشاركة من اختيار الجولات أثناء التسجيل، ما أتاح لها مرونة أكبر في التخطيط لمنافساتها.

وتظل مشاركة الجهات الحكومية محوراً أساسياً في نجاح البطولة، حيث بدأت فكرة الألعاب الجماعية لتشجيع موظفي الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد.

وإن توفير تجربة تسجيل سهلة ومتطورة قد أسهم في مشاركة 26 فريقاً لتحدي الحكومة - سيدات و84 فريقاً لتحدي الحكومة - رجال، الأمر الذي يعزز من مكانة الحدث كمنصة تنافسية متميزة لمختلف الجهات الحكومية.

شركاء النجاح

وتحظى «ألعاب دبي» بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.

وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين «دي بي ورلد» كشريك رسمي، ومجموعة «داماك» وشركة «إمارات» كشركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين؛ هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و«إم 42» (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع «دبي فستيفال سيتي»، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و«دو» شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

المدينة النابضة بالحياة

وتعد «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

عيادة ميدانية

وفي إطار التزامها بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لتأمين الفعاليات الكبرى، أعلنت دبي الصحية عن مشاركتها في تأمين فعاليات النسخة السادسة من «ألعاب دبي» 2025 الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، بهدف توفير خدمات صحية شاملة للمشاركين من اللاعبين والمنظمين والجمهور، وذلك بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»: «نحرص في دبي الصحية على تسخير كافة إمكاناتنا البشرية لتأمين الفعاليات البارزة في إمارة دبي، بالتعاون مع شركائنا في لجنة تنظيم الفعاليات، ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتوفير خدمات صحية بمعايير عالمية توفر بيئة آمنة للجميع».

وأضاف: تشهد ألعاب دبي إقبالاً واسعاً من قبل الفرق المشاركة في مختلف الفئات إلى جانب حضور جماهيري كبير، ما يؤكد أهمية تعزيز الجاهزية الطبية لضمان سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة.

من جهتها قالت الدكتورة عهد شاهين، مدير الفعاليات والخدمات المجتمعية في «دبي الصحية»: «تم إعداد خطة متكاملة لتأمين المشاركين من اللاعبين والمنظمين والجماهير من خلال إنشاء عيادة ميدانية مجهزة في دبي فيستيفال سيتي، تضم 40 كادراً طبياً وتمريضياً في تخصصات طب الطوارئ والطب العام، إلى جانب طاقم إداري مكون من 10 أفراد، تعمل على مدار أيام البطولة».

وتابعت: «عملت دبي الصحية على تعزيز آلية الاستجابة السريعة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال رفع حالة الجاهزية في المستشفيات التابعة لها، بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة للجميع».