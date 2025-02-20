بداية مثيرة لبطولة دبي لصيد الأسماك

شهد اليوم الأول من منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) التي ينظمها النادي بمشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة، إثارة مع بداية الحدث حيث نجح ثلاثة مشاركين من الحصول على صيد ثمين، تم عرضه في ساحة العرض الخارجية في الدورة رقم 31 لمعرض دبي العالمي للقوارب 2025.

وحظيت منافسات اليوم الأول من البطولة بمتابعة واهتمام كبير من محبي هواية صيد الأسماك والرياضيين، حيث زار منصة العرض سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وبطلنا العالمي خلفان حارب أول بطل عربي في تاريخ سباقات الزوارق السريعة، حيث أشادا بالمشاركات وتنظيم الفعالية التي تحظى بشعبية كبيرة.

ونجح المتسابق رقم 87 علي عبدالله لاغر في اصطياد سمكة سكل بوزن 30.05 كلغ ليتصدر هذه الفئة، بينما اصطاد المتسابق رقم 58 عبدالله أحمد المري سمكة كنعد بوزن 18.05 كلغ ليتصدر فئته متفوقاً على المتسابق رقم 7 المصري طارق عبدالرشيد رمضان الذي اصطاد سمكة بوزن 15 كلغ.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للموسم السادس على التوالي، في إطار خطط وجهود مجلس إدارة النادي لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية مع إعلان 2025 عام المجتمع، حيث تحظى البطولة باهتمام واسع من محبي وهواة رياضة صيد الأسماك، كما تعد إحدى جولات بطولة الإمارات 2025 التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

ويتنافس المشاركون في البطولة على الجوائز المالية المرصودة في الفئتين، والتي يصل مجموعها إلى مبلغ 175 ألف درهم، إضافة إلى الجوائز العينية القيمة الأخرى المقدمة من رعاة الحدث وهم: سياف مارين واليازي مارين ودا هنتر وإدفانس ميديا وبوب مارلين وإيليت فيشنغ الذي سينشر النتائج مباشرة عبر التطبيق الرسمي المتخصص في صيد الأسماك.

تنافس

وتشهد واجهة دبي هاربور في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم حدثاً رياضياً فريداً مع انطلاق منافسات العرض الليلي للدراجات المائية 2025، والذي ينظمه النادي سنوياً ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري.

ويتنافس نخبة من أبطالنا على المراكز الأولى في فئتي الاستعراضات الحرة «فري ستايل - والألواح المائية الطائرة - هايدروفلاي»، حيث سيظهرون مهاراتهم العالية في استحداث العديد من الحركات المميزة والصعبة، والتي تحتاج لاحترافية خاصة وتدريب مستمر.

وستكون مشاركة بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا، نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية، محل الاهتمام بعد نجاحاته العالمية الكبيرة وحصوله على المركز الأول في بطولة العالم التي جرت بين إيطاليا وإندونيسيا في عام 2024، حيث تربع على عرش فئة الاستعراضات الحرة مجدداً، بينما سيكون التنافس على أشده بين مانع وماجد المرزوقي على صدارة فئة الألواح المائية الطائرة.