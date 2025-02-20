«زعبيل» و«الإمبراطور» يقصان شريط افتتاح «الطائرة» في «ند الشبا الرمضانية»

يقص فريقا زعبيل حامل اللقب والإمبراطور شريط افتتاح منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام سنوياً في شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت في مجلس دبي الرياضي أول من أمس، عن مواجهات قوية، حيث تضمنت المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، والإمبراطور، والعميد، والمفاجأة، وضمت المجموعة الثانية كلاً من فريق فهود زعبيل، والجوارح، والهلال، والملك.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج منافسات البطولة التي تقام في الفترة من 12 إلى 20 رمضان، حيث ستكون أولى المواجهات بين فريق زعبيل حامل لقب البطولة من العام الماضي مع فريق الإمبراطور صاحب الميدالية البرونزية، تليها مباراة فريق العميد مع فريق المفاجأة وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق الهلال مع فريق الملك، كما يلتقي فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية مع فريق الجوارح صاحب المركز الرابع من العام الماضي وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ومن المتوقع أن تستقطب بطولة الطائرة كما عودتنا أبرز نجوم اللعبة في العالم، حيث تسمح قوانين بطولة الكرة الطائرة بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات، ما يساعد الفرق على تقديم مستويات عالية ويمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

مواعيد

ويفتح باب تسجيل اللاعبين والكادر الفني في الفرق المشاركة بالبطولة اليوم ويستمر حتى 10 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

فيما يتواصل التسجيل للمشاركة في جميع رياضات دورة ند الشبا التي تتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة ومن بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية وهي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين وهما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن»، ويتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية في البطولات كافة، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين وخاصة مع إضافة بطولات جديدة تزيد من حماسة المنافسات وقوتها.