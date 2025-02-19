شرطة دبي توعي الطلبة بالتزامات الجمهور الرياضي



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لطلبة مدرسة دبي الوطنية – البرشا، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، في محاضرة التوعية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي بالاستفادة المثلى من وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، ما يبرز الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وقال «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».

ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.