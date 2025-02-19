بطولات سوق دبي الحرة للتنس تنظم فعالية لـ30 طفلاً من أصحاب الهمم



استضافت بطولات سوق دبي الحرة للتنس أكثر من 30 طفلاً من أصحاب الهمم اليوم في فعالية صباحية تهدف إلى الاحتفاء بفرحة الرياضة وتعزيز بيئة رياضية داعمة ومتنوعة وشاملة.

وقاد الجلسة عمر بهروزيان، المصنف الأول سابقاً في الإمارات، بمشاركة مدربين من أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس، حيث ركزت الفعالية على مساعدة الأطفال من المدارس المحلية والمنظمات غير الربحية على فهم أهمية التركيز والالتزام من خلال مجموعة من التدريبات الممتعة والتفاعلية.

وأظهر الأطفال، الذين ينتمون إلى مؤسسات مثل أبطال الأمل ومركز النور لتأهيل أصحاب الهمم ومركز دبي للتوحّد ومركز راشد لأصحاب الهمم، حماساً كبيراً أثناء تفاعلهم مع بهروزيان لأكثر من ساعة. وأعرب بهروزيان، الذي يعد أول إماراتي يدخل تصنيف رابطة محترفي التنس، عن فخره بالمشاركة في هذه الفعالية السنوية.

وقال بهروزيان: «لقد كنت محظوظاً بالمشاركة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس لمدة 13 عاماً، وكانت لدي الفرصة لمشاركة الملعب مع هؤلاء الأطفال الرائعين في بعض النسخ السابقة. لدي احترام كبير لهم ورؤية ابتسامتهم واستمتاعهم بالمشاركة والنشاط يجعل يومي مميزاً».