فعاليات جديدة تنضم إلى «صيفنا رياضي» في حتا

تتواصل فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، مع إطلاق سلسلة جديدة من الأنشطة المتنوعة، خلال شهر أغسطس، تشمل منافسات سباحة، جلسات يوجا، ومسيرات هايك، بما يعزز مكانة حتا وجهة رياضية وسياحية فريدة في فصل الصيف، ويترجم أهداف المبادرة في نشر ثقافة النشاط البدني أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات بعد غدٍ مع فعالية «تحدي السباحة الصيفي»، التي تتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم البدنية، واختيار المسافة المناسبة لهم ضمن خيارات متعددة تشمل 100م، 200م، 400م، 800م، و1600م، تقام جميعها في المسبح العملاق بمنطقة «وادي هب» في حتا، مع منح شهادة إتمام لكل من يكمل التحدي.

وتفتح أبواب المشاركة أمام جميع الفئات، من أفراد وعائلات، ومن مختلف الأعمار والمستويات، وذلك من الساعة 7:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، ما يجعلها فرصة مثالية لبدء يوم رياضي في أحضان الطبيعة.

ويستأنف البرنامج يوم الأحد المقبل من خلال فعالية «الهايك الصباحي»، حيث تُظم مسيرة جبلية، تبدأ من وادي هب وصولاً إلى لافتة حتا الشهيرة ثم العودة، مروراً بمسارات المشي الخضراء والزرقاء، التي تمنح المشاركين تجربة رياضية ممتعة وسط الطبيعة الجبلية الخلابة.

أما يوم 24 أغسطس فيشهد إقامة فعالية «اليوغا والسباحة»، التي تبدأ بجلسة يوجا صباحية، تهدف إلى تعزيز التوازن الذهني والجسدي، تليها جلسة سباحة ترفيهية اختيارية في مسبح وادي هب لمن يرغب بمزيد من الاسترخاء والنشاط البدني.

ويختتم جدول فعاليات أغسطس يوم 30 أغسطس بفعاليات تدريبية وترفيهية في السباحة، حيث تتاح للمشاركين فرصة تعلم مهارات السباحة الأساسية بإشراف مدربين مختصين، بالإضافة إلى توفير وقت مخصص للسباحة الحرة ضمن أجواء آمنة ومشجعة لكل الأعمار.

وتأتي هذه الفعاليات استكمالاً لسلسلة البرامج، التي انطلقت في يوليو ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، والتي استقطبت أكثر من 6000 مشارك من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وشملت أنشطة بارزة مثل سباق الجري، مهرجان الكاياك، مسيرات الهايك الليلية، جلسات اليوغا في سد حتا، والدورة الرياضية الصيفية، التي احتضنت بطولات متنوعة داخل القاعات المكيفة.

ويحظى تنظيم الفعاليات في حتا بدعم اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وتعاون واسع مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الشركاء المتخصصين في تنظيم الفعاليات الرياضية، ما يعكس حرص مجلس دبي الرياضي على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة والتنظيم.

وتعد مبادرة «صيفنا رياضي» إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لمجلس دبي الرياضي، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في جميع الأوقات، واستكشاف الوجهات الطبيعية المميزة في دبي، وفي مقدمتها منطقة حتا ذات الطبيعة الجبلية الفريدة.