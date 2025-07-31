دبا الحصن يرفع وتيرة استعداد الألعاب الفردية للموسم الجديد

في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، عقدت لجنة الألعاب الفردية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، برئاسة عبدالله سعيد الوتري، رئيس اللجنة، وحضور حسن سبيعان، مشرف الألعاب الفردية، وخميس عبدالله حمدون، إداري فرق ألعاب القوى وتنس الطاولة، وعمر طمروق، إداري فرق السباحة والقوس والسهم.

وناقش المجتمعون سجل المؤشرات الخاصة بالأداء الرياضي والفني لكل الفرق الفردية، من أجل تحليل نتائج الموسم السابق وتحديد مكامن القوة والفرص التطويرية، إلى جانب استعراض البرامج التدريبية الموضوعة، وتحديث جداول الإعداد، بما يتناسب مع طبيعة كل لعبة من الألعاب الفردية المعتمدة في النادي.

وأكد عبدالله سعيد الوتري أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية، وضرورة توحيد الرؤية والأهداف لضمان انطلاقة قوية للموسم.