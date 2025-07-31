انطلاق تحضيرات النسخة الخامسة من «كلباء للألعاب الشاطئية»

عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية اجتماعها الأول بمقر مجلس الشارقة الرياضي بعد إعلان تشكيل اللجنة رسمياً برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

ورحب عبدالملك جاني بالأعضاء وأثنى على الجهود التي تمت في النسخة السابقة، حيث أصبحت الدورة علامة فارقة وحدثاً سنوياً كبيراً ينتظره الرياضيون في الإمارة بشغف، وأكد الحرص على بذل المزيد من الجهود من أجل تميز أكبر في النسخة المقبلة لهذه الدورة التي أصبحت ذات سمعة رائجة منذ الدورة الأولى.

تم خلال الاجتماع الإطلاع على قرار التشكيل الرسمي والهيكل التنظيمي، حيث كشفت الدورات السابقة عن تميز الكوادر الوطنية في التنظيم، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي ظهرت خلال النسخ الماضية وآلية معالجتها في النسخة المقبلة، كما تم اعتماد تاريخ انطلاق النسخة الخامسة.

يذكر أن قرار تشكيل اللجنة جاء على النحو التالي، عبدالملك جاني رئيساً للجنة المنظمة، الدكتور عمر حسن بن حنيفه نائباً، الدكتور ياسر عمر الدوخي مديراً للدورة ومديراً لمكتب الإشراف العام، بخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة، نائب مدير مكتب الإشراف العام، زكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، جاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، أحمد سلطان الحساني رئيس لجنة الرياضات البحرية، شهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، الملازم مايد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، المهندسة هنادي خليفة الكابوري رئيس لجنة رياضات الدفاع عن النفس، وأعضاء مكتب الإشراف العام عبدالله راشد المهيري وبشاير صالح آل علي ويوسف حسن الحوسني وعبدالله علي البلوشي ومحمد صلاح منير مقرر اللجنة.