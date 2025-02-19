برج خليفة يستضيف النسخة الثانية من "تحدي البرج" ضمن "ألعاب دبي 2025"

شهد برج خليفة، أطول مبنى في العالم، اليوم (الأربعاء) النسخة الثانية من "تحدي البرج"، بمشاركة 50 من الفرق الدولية المتنافسة ضمن فئة "تحدي المدن" وذلك في إطار منافسات النسخة السادسة من "ألعاب دبي 2025"، حيث تعكس هذه المشاركة الدولية الواسعة مدى الانتشار العالمي والتوسع المستمر لـ"ألعاب دبي" كحدث رياضي دولي بارز على أجندة الفعاليات الرياضية في تجربة فريدة من نوعها، تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية.

وتمكنت فرق كلٍ من كولورادو من الولايات المتحدة الأمريكية من الوصول لقمة برج خليفة في 31:13 دقيقة، ووصل فريق مدينة أوفييدو من إسبانيا في 31:43 دقيقة، وتمكن فريق مدينة كوتنا هورا من جمهورية الشيك من الوصول في 31:48 دقيقة.

وشهد التحدي تنافساً محتدماً بين الفرق المشاركة، التي تسابقت لصعود 160 طابقاً عبر سلالم الدرج لأعلى مبنى شيّده الإنسان، مع حمل أوزان تصل إلى 10 كيلوجرام للرجال و7 كيلوجرام للمشاركات من السيدات، في اختبار يتطلب القوة البدنية مع التحمل الذهني، سعياً لحصد نقاط إضافية قبل انطلاق المنافسات الرئيسية لـ"ألعاب دبي 2025"، في "دبي فستيفال سيتي" غداً الخميس وتستمر حتى 23 فبراير الحالي.

مشاركة قياسية

وتجذب "ألعاب دبي" في نسختها السادسة نحو 50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن تمثل مختلف أنحاء العالم ، من أبوظبي ودبي، وآرهوس وكوبنهاغن وفيستجنن من الدنمارك، وباريس وبيزانسون وتولوز من فرنسا، وآخن وفرانكفورت وأولم من ألمانيا، وموسكو وقازان وسانت بطرسبرغ من روسيا، ولندن وأكسفورد وبورتسموث من المملكة المتحدة، وإدنبرة من اسكتلندا، وسيؤول من كوريا الجنوبية، وفلورنسا من إيطاليا، وهاغاتنا وهيوستن وسانت لويس وكولورادو من الولايات المتحدة الأمريكية، والمنامة من مملكة البحرين، والكويت من دولة الكويت، وبرسبين وسيدني من أستراليا، وصوفيا وفارنا من بلغاريا، ومونتريال من كندا، وكوتنا هورا من جمهورية التشيك، وطهران من إيران، وسالتشينينكاي من ليتوانيا، وبريدا وزووله من هولندا، وأوسلو من النرويج، وتشيستوخوفا ودانسك وريبنيك من بولندا، ولشبونة وكاشكايش من البرتغال، وفيسوكي تاتري من سلوفاكيا، وكيب تاون من جنوب أفريقيا، وبرشلونة وإيرون وأوفييدو من إسبانيا، ومالمو من السويد، ولوسيرن من سويسرا، وطشقند من أوزبكستان.

تعزيز مكانة دبي الرياضية

وفي هذا السياق، قال مروان بن عيسى، مدير "ألعاب دبي": "إن التفاعل الدولي الكبير مع تحدي المدن هذا العام، يؤكد المكانة التي حققتها البطولة على الساحة الرياضية العالمية. ويسرنا أن تستضيف دبي هذا الحدث المتميز، حيث تواصل تعزيز موقعها كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية ومركزا عالميا للرياضة واللياقة البدنية والتحدي الجماعي الأول من نوعه في العالم".

وأضاف: "شهدنا في النسخة الثانية من 'تحدي البرج' مستويات استثنائية من القوة واللياقة من قبل الفرق المشاركة، مما يؤكد أهمية هذا التحدي؛ ضمن أعلى برج في العالم بدبي، كمنصة لإبراز القدرات البدنية والذهنية، ويشكل انطلاقة قوية نحو المنافسات الرئيسية." كما توجه مدير ألعاب دبي بالشكر لشركة "إعمار" على دعمها المستمر للحدث، مشيداً بالدور الذي تلعبه في إنجاح فعاليات التحدي وإضفاء المزيد من الدقة التنظيمية بالإضافة إلى الترويج العالمي لدبي.

شراكات استراتيجية

وتحظى "ألعاب دبي" بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية. وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين "دي بي ورلد" كشريك رسمي، ومجموعة "داماك" وشركة "إمارات" كشركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك أبوظبي الأول، و"إم 42" (M42)، والشريك البرونزي "سي 4" (C4)، وشريك الموقع "دبي فستيفال سيتي"، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و"دو" شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

حضور دولي واسع

وتواصل "ألعاب دبي 2025" استقطاب أعداد متزايدة من الفرق، حيث تستضيف 244 فريقاً ضمن مختلف الفئات، وتشمل: 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار الذي أقيم يوم 8 فبراير، ما يعكس مكانة دبي كوجهة رياضية مفضّلة للجميع.

وتعد "ألعاب دبي"، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

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