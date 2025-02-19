الفجيرة البحري يجدد شراكته مع فريق إتش بي بيرفورمانس الإيطالي للموسم الثاني

جدد نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اتفاقية رعايته لفريق إتش بي بيرفورمانس الإيطالي ليواصل الفريق حمل اسم «الفجيرة تيم» للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي هذا التجديد عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق خلال بطولة العالم للزوارق السريعة 2024، حيث تمكن من انتزاع اللقب في مواجهة منافسة قوية مع زورق الفيكتوري تيم، مسجلاً محطة بارزة في تاريخ البطولة.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل أحمد إبراهيم البلوشي ممثلاً عن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، فيما وقع عن فريق إتش بي بيرفورمانس مدير الفريق أنطوني إسشينو دي كولا، في تأكيد على استمرار هذه الشراكة الناجحة ودعم مسيرة الفريق في المنافسات العالمية.