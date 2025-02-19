6 بطولات دولية في دبي الأسبوع الجاري

تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها 6 بطولات دولية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع الجاري، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ويتصدرها طواف الإمارات العالمي للرجال، وألعاب دبي، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الكأس الذهبية للبولو، وكأس أبطال الكريكت الدولي، وسباق سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

وتنطلق مرحلة دبي ضمن النسخة السابعة من طواف الإمارات العالمي للرجال السباق الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتحمل المرحلة اسم (من الجامعة إلى الجامعة)، وتنطلق بعد غدٍ ، وتتميز بالاحتفاء بالتعليم عموماً وبالجامعات المتميزة التي تحتضن الطلبة من جميع الجنسيات، والتي تساهم في صناعة أجيال مؤهلة قادرة على قيادة قطاعات العمل في دولة الإمارات وفي مختلف دول العالم، حيث ستكون الانطلاقة من الجامعة الأمريكية في دبي وصولاً إلى خط النهاية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، فيما سيمر موكب الطواف خلال المسافة البالغة 160 كيلومتراً على العديد من المناطق الحضرية والسكنية والسياحية المتنوعة ذات الشهرة العالمية من أبرزها تلال الإمارات نادي الإمارات للغولف، جزر جميرا، قرية جميرا، مدينة دبي الرياضية، دبي أوتودروم، نادي عقارات جميرا للغولف، نادي دبي للبولو والفروسية، بحيرات القدرة في منطقة المرموم الصحراوية التي تضم أكبر محمية طبيعية، ومدينة الاستدامة في دبي، ومجمع حمدان الرياضي.

وتنطلق النسخة السادسة من «ألعاب دبي» الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، غداً، في دبي فستيفال سيتي وتستمر على مدار أربعة أيام حيث تختتم الأحد المقبل، وبمشاركة أكثر من 1300 لاعب ولاعبة من 250 فريقاً يتنافسون في 5 فئات هي فئتي الحكومة للرجال والسيدات، وفئة تحدي المجتمع، وفئة تحدي المدن، وفئة تحدي الصغار.

وتواصل بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للسيدات منافسات النسخة الـ 25 من البطولة الاستثنائية ذات تصنيف 1000 نقطة، التي أصبحت أحد أبرز محطات التنس العالمية التي تقام في إستاد البطولة بمنطقة القرهود، وتشهد مشاركة غير مسبوقة لنخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم حيث تتنافس في البطولة 17 لاعبة من المصنفات الـ20 الأوائل، و26 من أفضل الـ 30 لاعبة على مستوى العالم، من بينهن 9 من المصنفات الـ 10 الأوائل على مستوى العالم.

وتنطلق منافسات كأس أبطال الكريكت الدولي التي تقام في إستاد دبي الدولي للتنس، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين الهند وبنغلاديش غداً، تليها مباراة الهند مع باكستان يوم 23 فبراير ومع نيوزيلاندا يوم 2 مارس في البطولة المكونة من 8 فرق؛ هي باكستان والهند وبنغلاديش ونيوزيلاندا وأفغانستان وجنوب أفريقيا وأستراليا وإنجلترا.

فيما تتواصل منافسات الكأس الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة ستة فرق؛ هي فريق الحبتور، وفريق بنجاش وفريق الذئاب وفريق غنتوت وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق جهانجيري، وتختتم يوم السبت المقبل.

سباق مؤهل

وتنطلق منافسات سباق تحدي سبينس 92 دبي للدراجات الهوائية يوم الأحد 23 فبراير من مدينة إكسبو دبي، ويعد أهم سباق مؤهل إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أكتوبر المقبل في ولاية فكتوريا بأستراليا، حيث سيتأهل 25 % من أصحاب المراكز الأول في 11 فئة عمرية إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم.

وتقام بطولة الإمارات الوطنية الثانية للفنون القتالية المختلطة خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير في نادي شباب الأهلي، بمشاركة قوية من الرياضيين الذين يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وتتضمن البطولة منافسات لمختلف الفئات العمرية، فئة الشباب من 10 إلى 11 عاماً، وفئة ومن 12 إلى 13 عاماً، ومن 14 إلى 15 عاماً، ومن 16 إلى 17 عاماً، وفئة الكبار للأعمار من 18 عاماً فما فوق.

وتقام بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز (دوغا) خلال الجمعة والسبت، ويجتمع فيها لاعبو ولاعبات الجمباز لتقديم عروض مذهلة في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، كما تقام منافسات بطولة الكريكت الدورة الرياضية العمالية السادسة على ملاعب دبي القابضة لسكن العمال، وتقام بطولة الإمارات السادسة عشرة للبوتشيا لمتلازمة داون في مركز دبي لأصحاب الهمم، وبطولة كرة اليد في ألعاب مدارس دبي في نادي شباب الأهلي، ومسابقة داسا لألعاب القوى في مدينة دبي الرياضية.

كما تقام بطولة بيج بانج للملاكمة في قاعة ذا سبيس للفعاليات الرياضية، وسباق قناة دبي للجري في حي دبي للتصميم، وسباق الجري من أجل التعليم على شاطئ كايت بيتش، وسباق سبينس دبي 92 للأطفال في مدينة إكسبو دبي، ومسيرة المشي من أجل التوعية بالصدفية في حديقة الصفا، وسباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً من نادي زوارق شاطئ دبي، وسباق دبي للاستثمار للجري في حديقة دبي للاستثمار، ومسيرة لولو للمشي في حديقة الممزر، وكأس إعمار للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وسباق ويل رن للجري في براري دبي، ونصف ماراثون ترايستار في ميدان، ومؤتمر سيجما أوراسيا للألعاب الإلكترونية في فستيفال أرينا.