مشاركة قياسية في بطولة الإمارات للمواي تاي

حققت بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا بأبوظبي، نجاحات مبهرة وأرقاماً قياسية مهمة، في ظل مشاركة 824 مقاتلاً من 61 نادياً.

وأقيمت البطولة تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، ضمن أجندة فعالياته وخططه المتواصلة لتطوير مسيرة اللعبة، وسط مشاركة جميع أندية الدولة، بجانب مشاركة خارجية من دول: أوزبكستان، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر، فلسطين، ليبيا وتونس، حيث شهدت المنافسات مشاركة المقاتلين من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً، موزعين على مختلف الأوزان في كل فئة عمرية.

كما شهد اليوم الختامي 173 نزالاً موزعة على 4 حلبات ضمن منافسات الدور النهائي للبطولة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من: سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وعمر فريتح، سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، ومصطفى جبار، رئيس الاتحاد العراقي، وشاكر الشروف، رئيس الاتحاد الفلسطيني.