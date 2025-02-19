بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2025 كنعد «كينيغ فيش» وسكل (كوبيا)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025 وبالتزامن مع الدورة 31 من معرض دبي العالمي للقوارب.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للموسم السادس على التوالي في إطار خطط وجهود مجلس إدارة النادي لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية، حيث تحظى البطولة باهتمام واسع من محبي وهواة رياضة صيد الأسماك.

ويتنافس المشاركون في البطولة على الجوائز المالية المرصودة في الفئتين والتي يصل مجموعها إلى 175 ألف درهم، إضافة إلى الجوائز العينية القيّمة الأخرى المقدمة من رعاة الحدث وهم: سياف مارين واليازي مارين ودا هنتر وإدفانس ميديا وبوب مارلين وإيليت فيشنغ، وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي البحري تحضيراتها الفنية واللوجستية لانطلاقة المنافسات.