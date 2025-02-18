عشاق«الجانرز» يلتقون بنجوم أرسنال في دبي



شهد عُشاق ومحبي فريق أرسنال «الجانرز» من جميع أنحاء العالم في فندق «ريتز كارلتون دبي جي بي آر» اللقاء الحصري، زالذي استضاف من خلاله المذيع الشهير «كريس فايد»، نجوم النادي «ويليام ساليبا» و«إيثان نوانيري» و«ألكسندر زينتشينكو» بحضور المشجعين ضمن أجواء مفعمة بحب كرة القدم .

وشهدت الفعالية حضور نخبة من أبرز المؤثرين الإقليميين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب «نادي مشجعي أرسنال في «الإمارات» والجيل الصاعد من لاعبي كرة القدم من أكاديمية «لاليغا»، مما خلق احتفالية إقليمية حقيقية بالفعل بكرة القدم، وذلك بالشراكة مع «تي سي إل» TCL، الشريك الإقليمي الرسمي لأرسنال.

و أعرب كل من «ساليبا» و«نوانيري» و«زينتشينكو» عن امتنانهم للدعم الثابت الذي يحظى به نادي أرسنال في جميع أنحاء العالم. وقال «ساليبا»: أمر مذهل أن نرى حجم القاعدة الجماهيرية لنادي أرسنال، وبصرف النظر عن المكان الذي نذهب إليه، فإننا نعلم أن لدينا معجبين رائعين يدعموننا، وهذا يعني كل شيء بالنسبة لنا.

و قال «زينتشينكو»: كرة القدم لديها القدرة على توحيد الناس، ورؤية المشجعين من جميع أنحاء العالم هنا اليوم هو أمر مميز بالفعل».

وتأتي زيارة الفريق إلى دبي في إطار تحضيراتهم للموسم الجديد، من خلال الاستفادة من مرافق التدريب ذات المستوى العالمي التي توفرها دبي وظروف الطقس الدافئ المثالية قبل بدء النصف الثاني الحاسم من الموسم. ويتمتع فريق أرسنال بعلاقة قوية ووطيدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم معسكرات تدريبية شتوية وأنشطة للتفاعل مع المشجعين بشكل متكرر، مما يعزز علاقته العميقة مع المنطقة.

من جهته، قالت «ساني يانغ»، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: شعارنا يتمثل في «إلهام العظمة»، وهذا بالضبط ما تفعله أرسنال إذ يُعد تاريخ النادي الغني وتفانيه وقاعدته الجماهيرية العالمية بمثابة شهادة حقيقية على المكانة المرموقة، ونهدف من خلال شراكتنا إلى تقريب المشجعين بشكل أكبر من اللعبة التي يعشقونها عبر توفير تجارب مشاهدة غامرة تتناسب مع الطاقة العالية والشغف بكرة القدم ذاتها.