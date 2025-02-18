

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن إطلاق «جائزة الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للتميز الوظيفي» للعام 2025، والتي تختص بموظفي النادي، وتشمل ثلاثة فئات وهي الفنية والإدارية والإستثنائية،

وأكد أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي، إن الهدف من الجائزة هو تعزيز التميز والاستدامة المؤسسية إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية والروح الإيجابية في النادي، إضافة إلى إنها تأتي تقديراً للإنجازات التي ساهم بتحقيقها منتسبي النادي في جميع المجالات الإدارية والتنظيمية والتنافسية وقادت النادي ليكون في واجهة الأندية على مستوى الإمارات والعالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، إن تكريم المتميزين يعد جزءاً هاماً من سياسة تعزيز الجودة والتميز في النادي ورفع المستوى الذهني لدى الجميع وبما ينعكس على الجهود الرياضية للمدربين واللاعبين.

بدوره كشف عمر بوخلف مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي للنادي، عن انه سيتم تنظيم ورش عمل متتالية لشرح مضمون الجائزة وبما يساهم بفسح المجال للمشاركة الواسعة ويساهم بتعزيز الروح الرياضية العالية وتحفيز الأداء المؤسسي والريادة الرياضية والإدارية وتعكس القيم المؤسسية في النادي وان الفائزين في الجوائز سيحظون بتكريم مميز ترجمة لتميزهم الوظيفي مبينا ان الجائزة ستكون سنوية