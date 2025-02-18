نادي دبا الرياضي يوقع اتفاقية شراكة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة

وقع نادي دبا الرياضي الثقافي اتفاقية شراكة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة. وأكد أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، أهمية توقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تعكس التزام النادي بالعمل على تحقيق مجتمع آمن ورياضي ومستقر، حيث يسعى نادي دبا من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ العديد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع عبر الفعاليات الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى الدورات التخصصية والورش والندوات.

وأضاف الظنحاني: "سعداء بأن تأتي الاتفاقية في شهر الابتكار وعام المجتمع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يتماشى مع أهدافنا من هذه الاتفاقية التي أساسها خدمة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي لديهم في مختلف المجالات".

وتوجه الظنحاني بالشكر والتقدير لسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، على تعاونهم الكريم لتوقيع اتفاقية الشراكة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الفجيرة في ترسيخ أعلى المعايير الأمنية والاحترافية والمهنية المثالية في نشر الوعي في شتى المجالات.

من جانبه، أشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبا الرياضي في دعم الأنشطة المجتمعية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تعزيز التوعية الأمنية وتنظيم الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع. ووقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة الفجيرة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، ومن جانب نادي دبا الرياضي أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس الإدارة.