سباق التجديف بالكاياك لأصحاب الهمم ينطلق غدا

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن تنظيم سباق التجديف بالكاياك لأصحاب الهمم غدًا “الأربعاء”، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الرياضية.

ينظم المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 23 فبراير الجاري على ساحل المغيرة، هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية .

ويشمل السباق ثلاث فئات رئيسية، هي الكاياك الفردي لمسافة 100 متر، والكاياك الزوجي لمسافة 100 متر، والكاياك الشاطيء الذي يجمع بين الجري والتجديف.وأكد خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية هذه المنافسات في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات الرياضية البحرية،

مشيرًا إلى أن النادي يسعى إلى توفير تجربة رياضية متكاملة تسهم في دمجهم وتعزيز قدراتهم.وأعرب عن الفخر بتنظيم هذا السباق بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم أصحاب الهمم ، موضحا أن الهدف من تنظيم السباق يتمثل في تعزيز ثقافة الرياضة البحرية للجميع، وإتاحة الفرصة لكل المشاركين للاستمتاع بروح التحدي والمنافسة.