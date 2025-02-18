الياسي وصيف المونديال الافتراضي للتجديف الحديث

حقق بطلنا مبارك جمعة الياسي إنجازاً رياضياً جديداً لرياضة التجديف الحديث الإماراتية بحصوله على الميدالية الفضية لمنافسات فئة «اوبن بارا رجال 500 متر» ضمن بطولة العالم للتجديف الافتراضي على الجهاز، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضة التجديف، ويشارك فيها المئات من المتسابقين والمتسابقات يمثلون مختلف دول العالم.

وتنافس بطلنا الياسي من مقر نادي الحمرية الثقافي الرياضي مع المشاركين في منافسات هذه الفئة «اوبن بارا رجال 500 متر» ليحقق المركز الثاني في الترتيب العام بزمن قدره 1.33 دقيقة، خلف المتصدر المتسابق السعودي عبدالله الحاي، والذي حقق زمناً قدره 1.22 دقيقة، بينما حل ثالثاً الدنماركي جاكوب نيلسون بزمن قدره 1.37 دقيقة

من جانبه، عبر بطلنا مبارك جمعة الياسي عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة حميد الشامسي على الدعم والتشجيع المستمر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل الدافع للمزيد من النجاحات.

من جهته، حرص حميد الشامسي، والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة مهدي قريدي، المدير الفني، وسيد علي واضح، وزملاء بطلنا الياسي في المنتخب الوطني ونادي الحمرية على متابعة المشاركة وتقديم الدعم المعنوي لبطلنا المتوج بالميدالية العالمية.

وتلقى بطلنا الياسي عقب نهاية المنافسات التهنئة من مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث لفوزه بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المنافسة، وأشاد محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام بالإنجاز، مثمناً جهود اللاعب واهتمام وتعاون نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

يذكر أن مشاركات منتخبنا الوطني سوف تتواصل في منافسات بطولة العالم للتجديف الافتراضي على الجهاز، حيث سيخوض بطلنا حمد سعيد المطروشي منافسات فئة الفردي رجال خفيف الوزن 40 -44 سنة مسافة 2000 متر يومي السبت والجمعة المقبلين.