خليفة خالد يتوج ببطولة الشطرنج الكلاسيكي في العين



اختتمت أول من أمس فعاليات بطولة الشطرنج الكلاسيكي، ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم.

وتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية اللاعب الدولي خليفة خالد بعد أداء مميز خلال المنافسات، وحل في المركز الثاني اللاعب الدولي محمد سعيد الشامسي، الذي توج بالميدالية الفضية، في حين حصد عبدالله يونس الخميري المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفازت الريم مبارك المهيري بجائزة أفضل لاعبة، بينما حصدت شيخة عبدالله المريخي جائزة المركز الثاني للسيدات، وحلت أسماء مخملجي في المركز الثالث على مستوى الفتيات.

وتوج أحمد يونس الخميري بجائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، بينما حل اللاعب سعد جابر في المركز الثاني، وفازت شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة، بينما حصلت اللاعبة ميرتيكا براكاش على جائزة المركز الثاني للفئة نفسها.

وفاز سعيد ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، بينما حل اللاعب إيفان ماثيو في المركز الثاني، وحصدت اللاعبة نورة سالم جائزة أفضل ناشئة تحت 12 سنة، وفازت فاطمة ناصر الشامسي بجائزة المركز الثاني.

وتوج حمدان آل علي بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات، بينما حصد هزاع عبيد الزعابي جائزة المركز الثاني، وفازت أسماء خادون بجائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، في حين حلت اللاعبة موزة حمدان الكندي في المركز الثاني.

وفاز أحيان حسيب بجائزة أفضل ناشئ لفئة 8 سنوات، بينما حل راشد الكتبي في المركز الثاني، وحصدت ملك محمد سعيد جائزة أفضل ناشئة تحت 8 سنوات، وحلت مريم حمدان الكندي في المركز الثاني، في حين فاز حمدان عبيد الزعابي بجائزة أفضل مبتدئ، في حين حل راشد عبيد الزعابي في المركز الثاني.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين عمر الوسواسي، عضو مجلس إدارة النادي، الذي أشاد بمستوى المنافسات والتنظيم، مشيراً إلى أهمية بطولة الشطرنج الكلاسيكي في تطوير مهارات اللاعبين ودعم المواهب الواعدة، مؤكداً ضرورة تطوير مسابقات النادي بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبين واللاعبات، بما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية المحلية والقارية والدولية، مثمناً دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في إمارة أبوظبي في مختلف الألعاب.