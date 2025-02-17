مروان البلوشي بطل أبطال «واوان كلاسيك» لبناء الأجسام بدبي



توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مروان سليمان البلوشي لاعب المنتخب الوطني بطلاً للأبطال لفئة كلاسيك لبناء الأجسام وبطلاً لأبطال فئة أطول من 175 سنتمتراً، إضافة إلى ذهبيتي المركز الأول في نفس الفئتين، في بطولة «واوان كلاسيك الدولية» التي أقيمت ضمن منافسات «دبي مصل شو» وشهدت مشاركة 350 لاعباً في مختلف الفئات والأوزان، وذلك بحضور الدكتور رافائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بهذه النتيجة يصبح رصيد لاعبنا مروان البلوشي 4 ميداليات ذهبية في رقم قياسي نادر في مسابقات بناء الأجسام بالإمارات.

من جهته، وصف البطل مروان البلوشي، المنافسات إنها جاءت قوية لكونها شهدت مشاركة نخبة أفضل الأبطال القادمين من مختلف الدول، لذلك فهو يعتز ويفتخر بقيمة الإنجازات التي حققها، معبراً عن سعادته للذهبيات الأربع لأنها ذات قيمة فنية عالية وتزامنت مع فوزه بالميدالية الذهبية الذي حققتها مؤخراً في بطولة العالم باليابان ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن رياضة بناء الأجسام الإماراتية تعيش مرحلة متطورة بسبب ما تتلقاه من دعم كبير من مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام والجهازين الفني والإداري، مثمناً الدعم والرعاية التي أوصلته للمراكز الأولى.

يذكر أن، البطولة ظهرت بشكل فني مميز بفضل العروض المميزة للاعبين خصوصاً الإمارات ومصر، كما شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً.