تألق لافت للمواهب الشابة في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

اأختتمت اليوم منافسات فئة الناشئين في بطولة “كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور” التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الهباب.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب الإماراتي الواعد والذين أظهروا مهارات عالية في رياضة سباقات الصقور التي تعد جزءاً أساسياً من التراث الإماراتي.

تضمنت البطولة ثمانية أشواط تنافس فيها أكثر من 200 طائر على فئتي صقور تبع وجير تبع وتصدر حمدان سهل الكندي شوط البرقع الذهبي تبع فرخ محققا المركزين الأول والثاني عن طريق الطير "كسار" بزمن قدره 18,936 ثانية والطير "جييج" بزمن قدره 19,806 ثانية وجاء في المركز الثالث حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير "ملدوغ" بزمن 20,122 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير "السابح" بزمن 17,639 ثانية، تبعه حمدان راشد بن مجرن الكندي بالطير "29" بـ 17,680 ثانية، وحصد راشد حمدان بن مجرن الكندي المركز الثالث بالطير "7" بزمن 17,905 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي تبع جرناس، حقق عبيد ثاني المهيري الفوز بالطير "تي 99" بزمن 18,086 ثانية فيما حل محمد عمران النعيمي ثانياً بالطير "الذيب" بـ 18,288 ثانية، وجاء ثالثاً بخيت محمد النعيمي بالطير "كفو" بـ 18,837 ثانية.

أما في شوط البرقع الذهبي جير تبع جرناس فقد أكد حمد راشد بن مجرن الكندي تفوقه بالطير "23" بزمن 17,214 ثانية تلاه محمد راشد المنصوري بالطير "عنيد" بزمن 17,495 ثانية، وحصد حمد راشد بن مجرن الكندي المركز الثالث مرة أخرى بالطير "غنتوت" بزمن 17,535 ثانية.

وفي الشوط النقدي تبع فرخ، فاز محمد سالم الكتبي بالطير "خطير" بزمن 20,760 ثانية، بينما جاء أحمد سعيد العليلي في المركز الثاني بالطير "مسمار" بزمن 20,985 ثانية، وأحرز سالم محمد الكتبي المركز الثالث بالطير "الحذر" بزمن 21,373 ثانية.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، أهمية دور فئة الناشئين في تعزيز التراث الرياضي والثقافي وأشاد بأداء الشباب وهم يتنافسون بقوة في بطولة تهدف إلى نقل ثقافة رياضة الصقارة وتطوير مهاراتهم.

وأوضح أن البطولة تتجاوز كونها منافسة رياضية لتكون مناسبة ثقافية تعزز الهوية الوطنية وتحفظ التراث الإماراتي.