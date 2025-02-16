«البارالمبية» تنظم التجمع الثاني لكرة الهدف للمكفوفين





نظّمت اللجنة البارالمبية الوطنية التجمع الثاني لكرة الهدف للمكفوفين، والذي استضافته جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، بمشاركة فرق نادي خورفكان للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، شهد الحدث أجواءً تنافسية حافلة بالحماس، حيث قدم اللاعبون أداءً مميزاً يعكس تطور اللعبة وانتشارها بين أصحاب الهمم في الدولة.

وانطلقت المنافسات بمباراة قوية بين نادي خورفكان ونادي عجمان، حيث فرض خورفكان سيطرته على اللقاء وتمكن من تحقيق فوز كبير 13-4، أما في المباراة الثانية، التقى فريق جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً مع نادي خورفكان في مواجهة حماسية انتهت بفوز الجمعية 9-8، في لقاء شهد أداء متوازناً من الفريقين وتنافساً مثيراً على مدار الشوطين.

وفي ختام المباريات، جمعت المواجهة الأخيرة بين جمعية الإمارات ونادي عجمان، في لقاء مثير انتهى بفوز الجمعية 4-3، حيث شهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، ليؤكد الحضور على مستوى اللاعبين المهاري المرتفع في هذه الرياضة.

وشددت اللجنة البارالمبية الوطنية على أهمية هذه الفعاليات في تنمية رياضة كرة الهدف للمكفوفين، مؤكدة استمرار جهودها في توفير بيئة رياضية محفزة تسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين، وتفتح أمامهم فرصاً أوسع للمنافسة، كما أكدت اللجنة أهمية مثل هذه البطولات في زيادة الوعي بقدرات أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع الرياضي.