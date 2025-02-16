أكثر من 4000 رياضي يشاركون ببطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "الفجيرة 2025"

أكد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة المنظمة للنسخة الجديدة من بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "الفجيرة 2025" أن البطولة ستكون علامة فارقة في بطولات الاتحاد الدولي بفضل المشاركة الدولية غير المسبوقة التي تعكس مكانة البطولة بوصفها إحدى أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم هذا العام.

وتستضيف الفجيرة البطولة على ملاعب مجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 4000 رياضي، من بينهم لاعبون ومدربون وحكام ووفود رسمية في حدث يعكس تطور رياضة الكاراتيه عالمياً، والثقة في قدرات الإمارات التنظيمية.

وسجلت البطولة مشاركة 2305 لاعبين ولاعبات من 87 دولة، إلى جانب 254 حكمًا متقدمًا للحصول على الشارة الدولية "كوميتيه" من 54 دولة، و197 حكمًا متقدمًا للحصول على الشارة الدولية "كاتا" من 50 دولة، فيما يشارك في إدارة المنافسات 173 حكمًا دوليًا من 61 دولة.

ويشهد الحدث إقامة دورة متقدمة للمدربين على هامش البطولة، بمشاركة 137 مدربًا من 62 هيئة، بهدف الحصول على شهادة مدرب معتمد من الاتحاد الدولي، فيما بلغ عدد المدربين المعتمدين المشاركين في الدوري 363 مدربًا يمثلون 242 هيئة.

وتتنافس الفرق المشاركة في البطولة عبر 46 فئة مختلفة وكلها أرقام قياسية بالنسبة لبطولات الدوري العالمي التي يشرف عليها الاتحاد الدولي.

وأوضح الرزوقي أن المؤتمر الصحفي للبطولة، الذي عقد على شاطئ المظلات في الفجيرة، يوم الجمعة الماضي، شكّل حدثًا استثنائيًا لمؤتمر رياضي عالمي يُعقد في الهواء الطلق، وسط عروض جوية مبهرة، في مشهد غير مسبوق يعكس الطابع المبتكر للبطولة.