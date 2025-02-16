مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ينطلق الثلاثاء بمشاركة نخبة فرسان العالم

تنطلق فعاليات النسخة الـ 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم الثلاثاء المقبل بمشاركة نخبة من فرسان الإمارات والعالم في سباقات القدرة.

يعد المهرجان من بين أعرق وأقوى المنافسات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في سباقات القدرة، وأحد أكبر الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم.

يقام المهرجان على مدار 5 أيام، ويتألف من 4 سباقات مختلفة أولها سباق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، وينطلق يوم الثلاثاء المقبل يلي تحدي السيدات سباق الاسطبلات الخاصة الممتد لمسافة 101 كلم، يوم الأربعاء المقبل قبل انطلاق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، يوم الخميس.

وتبلغ الإثارة ذروتها يوم 22 فبراير، عندما يختتم المهرجان بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية طيران الإمارات لمسافة 160 كلم ويهدف إلى اختبار مهارة وقدرة كل من الجواد وفارسه، ويستقطب السباق أفضل وأقوى الخيول والفرسان على مستوى العالم لاغتنام فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة أحد أقوى وأهم الفعاليات في الروزنامة الدولية لسباقات القدرة وتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورؤيته التي تنير الطريق للعمل مؤكدا أن سموه الداعم الأبرز لسباقات القدرة.

ونوه إلى أن المهرجان شهد نمواً هائلاً وحقق نجاحات كبيرة على مر السنين ونجح في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين الاسطبلات والفرسان من مختلف الدول.

من جانبه قال أحمد راشد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية إن التخطيط بدقة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتنظيم من قبل نادي دبي للفروسية من بين أهم أسباب نجاح المهرجان وعبر عن التطلع إلى إخراج نسخة جديدة مميزة هذا العام مؤكدا أن المهرجان يتطور عاما بعد عام وشدد على السعى لتقديم النسخة الـ 18 بأفضل وأبهى حلة لحدث مرموق يحمل اسم فارس العرب، أحد أبرز وأهم الشخصيات الداعمة لرياضة القدرة في الدولة وحول العالم.

وأضاف الكعبي أن فريقنا عمل بجهد لضمان أن تبقى هذه النسخة من المهرجان في ذاكرة الجمهور والمشاركين على حد سواء، وعبر عن التطلع إلى الترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم لمتابعة السباقات الأربعة، وعلى رأسها السباق الختامي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

بدوره قال نبيل سلطان، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية، وهي الشركة الراعية للسباق الختامي: “ يشرفنا في طيران الإمارات أن نواصل دعمنا لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مما يعزز التزامنا تجاه تراث دبي في مجال الفروسية ومكانتها البارزة مركزا للرياضة وفعالياتها ، ويستعرض هذا الحدث المرموق قوة الشراكة بين الخيل وفارسه، ويجسد الدقة والقدرة على التحمل التي تميز هذه الرياضة النبيلة، ونتطلع إلى عام استثنائي آخر مليء بالمنافسات القوية”.

جدير بالذكر أن اسطبلات “ F3 “ كانت قد فازت بالنسخة الماضية من كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد تألق الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة جويزلا، فيما توجت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون بلقب سباق السيدات على صهوة الجواد روميرو لإسطبلات “ M7 “ في افتتاح المهرجان.. ثم أهدى الفارس سعيد محمد المهيري اسطبلات "SS " لقب كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للاسطبلات الخاصة على صهوة شريفة دي فلوزنس، بينما حصدت اسطبلات "F3" لقب كأس جميلتي المخصص للأفراس بعد فوز الفارس عبدالله العامري مع إل نايز جانيكا.

من جانبه قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، الشركة الراعية لسباق السيدات:" يسرنا أن نشارك في سباق السيدات ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للعام الثامن على التوالي، وهو سباق ممتد لمسافة 101 كلم ويشهد منافسة أشهر الفارسات وأكثرهن موهبة، وينبع اهتمامنا بدعم هذه الفعاليات من الفرصة التي تتيحها لنا لجمع كل من يتشارك الشغف بهذه الرياضة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تراث الدولة، كما تتاح لنا فرصة المساهمة في تعزيز مكانة وسمعة دبي وجهة مثالية لاستضافة فعاليات دولية رفيعة المستوى.

جدير بالذكر أن نادي دبي للفروسية تأسس عام 2002 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعد رائداً عالمياً في رياضة سباقات القدرة وتنظيم المنافسات والفعاليات في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث تقام أبرز الفعاليات.

ويتصدر الروزنامة السنوية فعاليتان مشهورتان حول العالم هما مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان ولي عهد دبي للقدرة.