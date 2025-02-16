إيرلندا بطلة جولة "أبوظبي لونجين لدوري الأمم" لقفز الحواجز والإمارات تحرز الفضية

أحرز الفريق الإيرلندي لقب كأس "جولة أبوظبي،" أولى جولات دوري لونجين للأمم في نسخته الثانية 2025، بينما حصد فريق الإمارات فضية المركز الثاني.

وأقيمت الفعاليات مساء أمس بالتزامن مع النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز، فئة الخمس نجوم، التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي بمشاركة 43 فارساً وفارسة، وجوائزها 700 ألف يورو.

وتستضيف الإمارات الجولتين الثالثة والرابعة في عامي 2026 و2027 أيضاً، بينما تقام بقية جولات دوري لونجين للأمم المقبلة في أمريكا، وهولندا، وفرنسا، خلال مارس ويونيو وسبتمبر 2025، بينما تحتضن إسبانيا النهائي في أكتوبر المقبل.

توج الفرق الفائزة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير البطولة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وجاء اللقاء الأول في النسخة الثانية لدوري لونجين للأمم، بمواصفات الجولتين، بحواجز ارتفاعها 160 سم، بمشاركة جميع الفرق المتنافسة، وفي الجولة الثانية تقلص العدد إلى 8 فرق، بواقع 3 فرسان من كل فريق بعد إلغاء أعلى معدل نقاط جزاء لفارس من كل فريق.

وأسفرت النتائج عن فوز الفريق الإيرلندي بلقب جولة أبوظبي، برصيد خالٍ من نقاط الجزاء في الجولتين، وجاء فرسان فريق الإمارات في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط جزاء في الجولة الثانية بعد رصيد خالٍ من نقاط الجزاء في الجولة الأولى، وذهب المركز الثالث إلى الفريق الفرنسي برصيد 12 نقطة جزاء في الجولة الثانية أيضاً.

وتتألف فريق الإمارات من الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد "إنجوي دو لامور"، وعبد الله حميد المهيري والجواد "شاكولو"، و عبد الله محمد المري على صهوة الجواد "بي بي اس ماغريغور"، و حميد عبد الله المهيري والجواد "فونستي في دي هافنك"، وجميع خيول فريق الإمارات تعود ملكيتها إلى اسطبلات الشراع، والجواد "شاكولو" ملك فارسه عبد الله حميد المهيري.

وفاز الفارس الألماني غرن سيبريه بجائزة المركز الأول في منافسة الشراع للتحدي، التي اختتمت بها منافسات بطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز الخمس نجوم، بمواصفات الجولتين، على حواجز ارتفاعها 150 سم، مع الجواد "تويس"، مسجلاً 43.53 ثانية.

وأحرز الفارس البلجيكي كونستانت فان باسشين، كأس البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، برعاية لونجين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز ارتفاعها 145 سم، مع جواده "غانتورانو"، بزمن وقدره 41.14 ثانية.

وحصد الفارس الإيرلندي شين برين جائزة المركز الأول مع الجواد "زد سفن أبسويتش" في المنافسة قبل الأخيرة من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 135 سم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، محققاً 33.51 ثانية.

وتوج الفارس السوري ليث غريب مع الفرس "أليت دو بونتس"، بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية للفرسان من فئة (الجونيورز) بمواصفات الجولة الواحدة، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم.

وأكمل غريب ثنائية مع الفرس "أليت دو بونتس" بفوز حققه في منافسة كأس منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمواصفات المرحلتين لفئة (الجونيورز)، على حواجز بذات الارتفاع.

وحققت الفارسة الهندية ميشا خان المركز الأول لفرسان القفزمن فئة الأشبال في المنافسة الدولية الأولى من جولة واحدة، برعاية كفالور، بحواجز ارتفاعها 110 سم، كما تصدر خالد أحمد المهيري مع الجواد "يورتماك"، المنافسة الدولية الثانية على كأس كفالور لفئة الفرسان الأشبال، بمواصفات المرحلتين، على حواجز 110 سم.