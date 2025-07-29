مونديال السباحة.. ذهبية ثانية للكندية ماكنتوش

أحرزت الكندية الواعدة سامر ماكنتوش ذهبية سباق 200 م متنوعة في بطولة العالم للسباحة أمس في سنغافورة، محققة بذلك ذهبيتها الثانية بعد ذهبية سباق 400 م حرة، في حين تغلبت الأمريكية غريتشن وولش على المرض وفازت بذهبية سباق 100 م فراشة.

وقطعت ماكنتوش البالغة 18 عاماً المسافة بزمن 2:06.69 دقيقة، متقدمة على الأمركية أليكس وولش (2:08.58)، بينما جاءت الكندية الأخرى ماري - صوفي هارفي ثالثة (2:09.15).

وقالت ماكنتوش «هدفي في السباق الليلة كان وضع رأسي على حائط خط النهاية أولاً، لذا فإن تحقيق ذلك أمر جيد».

وأضافت: «لست سعيدة للغاية بالزمن المسجّل، لكن للحقيقة، في بطولة عالمية، هدفي هو أن أنطلق بأقصى سرعة. لكنني سعيدة بالذهبية وآمل أن أواصل سلسلتي في المرة المقبلة».

وحلّت «الطفلة الحديدية» الصينية يو زيدي (12 عاماً) في المركز الرابع مسجّلة 2:09.21 د.