3 حكام دوليين يشاركون في بطولة الأردن لبناء الأجسام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تكليف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية، الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، للإشراف على منافسات بطولة أفضل لاعب بناء أجسام في العالم (مستر يونيفيرس الأردن) التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام الأردني، بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، التي ستقام في العاصمة عمان خلال الفترة (29 يوليو الحالي حتى 2 أغسطس المقبل)، مؤكداً أنها تعكس المكانة المرموقة لحكام بناء الأجسام المواطنين خلال المشاركات الدولية، خصوصاً أنها المهمة الدولية الـ68 للحكم محمد شاهين الحوسني، كما تم اختيار الحكمين الدوليين: عبدالعزيز بداه، ومحمد كميدش، للمشاركة في تحكيم المنافسات.