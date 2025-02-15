المنتخب الوطني للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 21 ميدالية في ختام بطولة آسيا للشباب

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو مشاركته في بطولة آسيا للشباب رافعاّ رصيد الدولة إلى 21 ميدالية ملوّنة.

ونجح لاعبو المنتخب في فئة تحت 18 عاماّ في حصد 11 ميدالية ملوّنة بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و6 ميداليات برونزية في اليوم الأخير من المنافسات.

كما نجح في التتويج بالذهب كل من عبيد الكتبي في وزن (52 كجم)، وسالم القبيسي في وزن (56 كجم)، فيما أحرز الميداليات الفضية فاطمة الكثيري في وزن (44 كجم)، وغلا الحمادي في وزن (48 كجم)، وأحمد الشامسي في وزن (48 كجم).

أما الميداليات البرونزية، فقد كانت من نصيب هيرة الظاهري في وزن (40 كجم)، وحنين الخوري في وزن (57 كجم)، وزينب المنصوري في وزن (70 كجم)، وعائشة الجنيبي في وزن (63 كجم)، وحارب الحمادي في وزن (62 كجم)، وزايد الحوسني في وزن (85 كجم).

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة آسيا للشباب محطة مهمةً لقياس جاهزية اللاعبين، الذين أثبتوا أنهم على قدر التحدي من خلال الأداء القوي والروح القتالية العالية لافتا إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ودعمها الكبير، من خلال توفير كل المقومات لتمكين لاعبينا من المنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن الدعم المستمر الذي يحظى به المنتخب من الاتحاد، سواء على مستوى المعسكرات أو البطولات التحضيرية، أسهم في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة التنافسية لدى اللاعبين ونحن فخورون بهذا الإنجاز، وسنواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات المقبلة.

وقال عبيد الكتبي لاعب منتخبنا الوطني الذي حقق ذهبية وزن (52 كجم) " هذه اللحظة تعني لي الكثير، فهي ثمرة أعوام من العمل الجاد والإصرار على تحقيق الحلم وكل نزال خضته كان بمثابة اختبار لشغفي بالجوجيتسو ورغبتي في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة والميدالية الذهبية اليوم ليست النهاية، بل هي محطة في مشوار طويل أطمح فيه للوصول إلى القمة عالمياً.