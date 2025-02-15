هجن الرئاسة تحلق بالسيف الذهبي لمهرجان البشاير 2025

حققت هجن الرئاسة إنجازا جديدا اليوم السبت بعد فوزها بالسيف الذهبي لمهرجان البشاير 2025 المقام على ميدان البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم في محافظة الداخلية العمانية.

واستطاعت هجن الرئاسة أن تحقق السيف الثالث مع "الفايضة".

وشهد منافسات اليوم الختامي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان عمان، كما شهد التحديات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآصايل من دول مجلس دول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت هجن الرئاسة السيف الذهبي للحول المفتوح مع الفايضة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بعد منافسة قوية استمرّت حتى الأمتار الأخيرة ولكن "الفايضة" كانت على موعد مع الناموس بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:23:84 دقيقة.

وكانت هجن الرئاسة قد كسبت كأس الثنايا الأبكار المفتوح للمؤسسات بعد أن وصلت هملولة بالشعار الأحمر وبقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي في المركز الاول، إلى خط الختام محققة الناموس بزمن قدره 12:35:94 دقيقة, وفي اشواط العامة من ابناء القبائل فازت "هذبة" لمانع علي بن حماد الشامسي بالناموس والمركز الاول محرزة كأس الثنايا بزمن قدره 12:34:12 دقيقة,, وفي شوط السيف الفضي تقدمت العنود بشعار علي خليفة الرميثي على منافسيها، ووصلت في المركز الاول لتكسب السيف الفضي للحول المفتوح بعد وصولها لخط الختام في زمن قدره 12:45:56دقيقة.