كأس زايد بن منصور بن زايد .. "الكمدة" تحرز لقب الاسطبلات الخاصة للقدرة

أحرز الفارس ذياب عبد الله البلوشي على صهوة "نيمات جودنستكا" لاسطبلات الكمدة، لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، محققا 3:29:11 ساعة.

وأقيم السباق اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يختتم غدا الأحد بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وذهب المركز الثاني إلى الفارسة مريم علي كريم على صهوة "في كدريس"، بزمن وقدره 3:30:34 ساعة، لاسطبلات الكمدة أيضاً، بينما جاء ثالثاً الفارس عيسى راشد المزروعي على صهوة "جيو كيه ايه" لاسطبلات المغير، مسجلاً 3:31:18 ساعة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا.

وأكد بطل السباق أن المنافسة كانت قوية بين الفرسان والفارسات خاصة في الأمتار الأخيرة، معرباً عن تقديره لتوجيهات المدرب، التي كان لها أثرها الكبير في وصوله إلى خط النهاية وتصدر السباق.