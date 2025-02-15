فوز صعب للنصر على الجزيرة في دوري الطائرة



حقق النصر فوزاً صعباً على الجزيرة بنتيجة 3-2، في مباراتهما ضمن الجولة 13 من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وجاءت نتائج أشواط المباراة 21-25 و25-20 و25-21 و21-25 و15-6، لمصلحة النصر، ليحصل على نقطتين، ويعزز موقعه في المركز الثاني في لائحة ترتيب المسابقة بتحقيقه 9 انتصارات، وبرصيد 26 نقطة، وحصل الجزيرة على نقطة واحدة، واستقر في المركز الثالث بتحقيقه 8 انتصارات، ووصوله إلى 25 نقطة.

فيما عزز بني ياس صدارته لجدول ترتيب الدوري بالوصول إلى 10 انتصارات، و31 نقطة، بعد الفوز ضمن الجولة نفسها على العين 3-0، وبنتائج أشواط 25-26 و25-20 و25-22، بينما لا يزال العين متوقفاً عند انتصار وحيد و3 نقاط، وبقي في المركز الثامن، وبقي حتا في المركز الرابع، ولديه 7 انتصارات و20 نقطة، على الرغم من خسارته أمام الوصل 0-3، وبنتائج أشواط 18-25 و22-25 و22-25، كما بقي الوصل في المركز السادس بوصوله إلى 6 انتصارات و18 نقطة.

وعزز شباب الأهلي موقعه في المركز الخامس بوصوله إلى 6 انتصارات و19 نقطة، بعد الفوز على الوحدة 3-0، وبنتائج أشواط 25-7 و25-14 و25-16، ولا يزال الوحدة في المركز الأخير دون أي انتصارات أو نقاط، أما عجمان فيوجد في المركز السابع بتحقيقه 5 انتصارات، ووصوله إلى 14 نقطة، وحصل على راحة من المباريات في الجولة 13، ويحل ضيفاً على الوصل في الجولة 14 بعد غد الثلاثاء، والتي تشهد أيضاً مواجهات الجزيرة مع حتا، وبني ياس مع الوحدة، وشباب الأهلي مع النصر.