الاتحاد الدولي للشطرنج يكرم فريق عقابية شرطة دبي



كرم أندريه فوغتلين رئيس لجنة الأنشطة المجتمعية بالاتحاد الدولي للشطرنج، فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، الفائز بالنسخة الرابعة لبطولة القارات للشطرنج للنزلاء عبر الإنترنت، والتي أقيمت في أكتوبر الماضي، بمشاركة 115 فريقاً يمثلون 51 دولة، بحضور المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء.

وهنأ أندريه فوغتلين فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بفوزهم بالنسخة الرابعة لبطولة القارات للشطرنج للنزلاء.

ومن جانبه شكر المقدم محمد العبيدلي، أندريه فوغتلين الذي قدم للدولة لتكريم وتهنئة فريق المؤسسات العقابية لفوزه بالبطولة.

وأكد المقدم محمد العبيدلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إشراك النزلاء في بطولات رياضية وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، نظراً لتأثير هذه المشاركات على تحسين لياقتهم البدنية، واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم جسدياً ومعنوياً وذهنياً، ويملأ وقت فراغهم، ويرفع حماسهم من خلال البطولات الفردية والجماعية، أسوة ببطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم، التي يشارك فيها نزلاء عقابية دبي كل عام، مشيداً في بجهود الفريق وفرق العمل الفنية والتنفيذية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية على تشجيع النزلاء وتيسير كل السبل الإدارية والتقنية لهم.

يُذكر أن فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، تمكن من الفوز في الجولة النهائية على فريق الرجال من نزلاء المؤسسات العقابية في السلفادور، ضمن منافسات البطولة التي استمرت على مدار 3 أيام، والتي نظمها مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأمريكية تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، عبر المنافسة إلكترونياً باستخدام شبكة الإنترنت.