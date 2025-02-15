سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً ينطلق غدا

أبوظبي في 15 فبراير /وام/ ينطلق يوم غد الأحد، سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وذلك ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتقام فعالياته وأنشطته على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي.

ويستمر المهرجان حتى يوم 23 فبراير الجاري.ويعد سباق مروح من الفعاليات المهمة ضمن سلسلة السباقات التراثية والتقليدية التي شهدها المهرجان خلال النسخ الماضية، وهو ما يتجلى من خلال المشاركة الكبيرة وتواجد نخبة النواخذة وأمهر البحارة على محامل هذه الفئة.وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان الظفرة البحري يعد منصة مميزة لاستعراض الأنشطة التراثية في إمارة أبوظبي، والسباقات البحرية التقليدية على وجه الخصوص، ومن ضمنها سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، لافتا إلى أن برنامج المهرجان حافل بعدد من السباقات التراثية بفئات مختلفة، ما يمنح الجميع الفرصة الكاملة للمشاركة والمنافسة على الجوائز القيمة التي رصدت للفائزين الأوائل، وأصحاب المراكز المتقدمة.وأشاد بالتعاون البناء بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري وصونه، والعمل على نقله للأجيال.