المنتخب الهندي يتوج بلقب «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»

أحرز منتخب الهند لقب النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي اختتمت بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصد المنتخب الهندي 21 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات، وجاءت السعودية وصيفاً بـ19 ميدالية؛ 9 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، في حين حل المنتخب الكيني ثالثاً بـ16 ميدالية؛ 9 ذهبيات وفضية و6 برونزيات، تلاه منتخبنا في المركز الرابع بـ21 ميدالية؛ 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات.

وشهدت البطولة تألق بطلنا محمد يوسف، الذي قدم نفسه بصورة رائعة، حيث نجح في التحليق بـ3 ميداليات؛ ذهبية 100 متر على الكراسي المتحركة تي 34، إضافة إلى برونزيتي 400 متر و800 متر.

ووجّه ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد دائماً توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو التي يتم تنظيمها، ومجلس دبي الرياضي لمتابعته لكل تفاصيل البطولة.

كما وجّه العصيمي الشكر إلى الشركاء والرعاة على تفاعلهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم، وفرق العمل المختلفة، والمتطوعين، وأجهزة الإعلام المختلفة، وقناة دبي الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا النجاح الكبير للنسخة الـ16، التي هي ثمرة عمل الجميع بـ«روح الفريق الواحد». وقال: «إن الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات المطلوبة».

وأشار العصيمي إلى أن مشاركة أبطال النخبة وأصحاب الإنجازات بدبي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصلت إليه، مبيناً أن النسخة الـ16 شهدت أيضاً مشاركة العديد من الأبطال الشباب من أجل الاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة عبر بوابة «فزاع»، التي تعد الخطوة الأولى للمستقبل.