الياسي والمطروشي يتأهلان لـ«مونديال التجديف الافتراضي»



تأهل لاعبا منتخبنا الوطني ونادي الحمرية الثقافي الرياضي في رياضة التجديف الحديث مبارك جمعة الياسي، وحمد سعيد المطروشي إلى نهائيات بطولة العالم للتجديف الافتراضي داخل القاعة، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتجديف الحديث، وتقام وفق معايير خاصة تعتمد على التقنيات الإلكترونية الحديثة عبر نظام خاص معتمد دولياً.

وبناء على النتائج المحرزة سيخوض لاعب المنتخب الوطني مبارك جمعة الياسي اليوم وغداً منافسات الأدوار الإقصائية في «فئة المحترفين المفتوحة 3» لمسافة 500 متر، التي ستجمعه مع منافسين مشاركين من البلدان حول العالم.

ومن المنتظر أن يخوض زميله حمد المطروشي منافسات التجديف على الجهاز الافتراضي لمسافة 2000 متر للمرحلة العمرية 40-44 في الأسبوع المقبل يومي السبت والأحد المقبلين.

وأشاد الدكتور خالد العويس، رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بنجاح لاعبي المنتخب في بلوغ النهائيات عبر الثنائي الياسي والمطروشي، مشيداً كذلك بجهود اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، متمنياً للبطلين التوفيق في المراحل المقبلة، التي ستستكمل هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.