اختتام السباق التاسع للخيول العربية

اختتم نادي العين للفروسية والرماية أمس فعاليات السباق التاسع في الموسم بتتويج الفائزين في 7 أشواط، بمشاركة 102 من الخيول العربية الأصيلة، وجوائزه 420 ألف درهم.

وأحرز "نوفل الوثبة" لياس للسباقات بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي لقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن وقدره 2:07:36 دقيقة.

وسجل "ناصيف" للمالك والمدرب سالم علي المرر، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، الفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن وقدره 2:19:14 دقيقة.

وتصدر "آر بي إبيك" لصادق سالم الفيروز، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة حمد البوسعيدي، الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، محققاً 2:06:98 دقيقة.

وتوج "ساموراي الزمان" لحميد الحميدة، بإشراف أحمد الحميدة، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:08:68 دقيقة.

وهيمن "دي اتش صامد" لأبو ظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا على صدارة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن وقدره 1:53:12 دقيقة.

وحصدت المهرة "أي آر موج" لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي "ثنائية"، وقيادة راي داوسون، لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، محققة 1:37:13 دقيقة.

وتمكن "إف المميز" لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة عبد العزيز البلوشي "ثنائية"، من الفوز بلقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن وقدره 1:06:50 دقيقة.