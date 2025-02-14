الهند تتصدر بطولة فزاع لقوى أصحاب الهمم والإمارات رابعاً

أحرز المنتخب الهندي لقب النسخة السادسة عشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي اختتمت منافساتها مساء أمس على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة.

وتصدر المنتخب الهندي جدول الترتيب بعد أن حصد 21 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية، تضمنت 9 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وجاء المنتخب الكيني ثالثًا برصيد 16 ميدالية، شملت 9 ذهبيات وفضية واحدة و6 برونزيات.

واختتم منتخب الإمارات المنافسات في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 21 ميدالية، منها 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، مضيفًا ثلاث ميداليات جديدة في اليوم الختامي للبطولة.

وأشاد ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بالدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام كان له أثر إيجابي في تحقيق الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج.

وأضاف أن البطولة استقطبت نخبة من الأبطال العالميين وأصحاب الإنجازات، بما يعكس قيمتها الفنية والمستوى العالي الذي بلغته.

وأوضح أن النسخة السادسة عشرة شهدت مشاركة واسعة من المواهب الإماراتية الشابة، بهدف الاحتكاك بمدارس رياضية مختلفة، في إطار إعدادهم للمستقبل عبر بوابة بطولة فزاع.