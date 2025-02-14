تعاون بين اتحاد بناء الأجسام و«الإمارات للرياضة»

وقع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اتفاقية تعاون مشترك، مع مجموعة الإمارات للرياضة، والتي تتخذ من دبي مقراً، للعمل على تطوير رياضتي القوة البدنية واللياقة البدنية في الإمارات.

حضر توقيع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفلاديمير بوردون، رئيس مجموعة الإمارات للرياضة، كما حضر التوقيع محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر، عضوا مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد الدولي لأقوى رجل فلاديسلاف ريدكينز.

وتستمر الاتفاقية لأربع سنوات قابلة للتمديد، وتنص على التعاون لإنشاء أكاديمية تعليمية لرياضات القوة البدنية وشد الحبل وأقوى رجل ومصارعة الذراعين، إضافة إلى العمل على تنظيم دوري تنافسي في اللياقة البدنية وتعزيز رياضة اللياقة الوظيفية وأمور تنظيمية أخرى.

ورحب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها ستساهم بتطوير الجوانب الفنية والتنافسية في مختلف الرياضات من خلال استثمار الخبرة العالمية التي توفرها مجموعة الإمارات للرياضة في تنظيم بطولات عالمية في الإمارات وأبرزها بطولة أقوى رجل في العالم.