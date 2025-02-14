اللجنة المنظمة تبحث الاستعدادات لدورة «ند الشبا الرمضانية»

عقدت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ 12 من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وترأس الاجتماع سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة بحضور ناصر أمان آل رحمة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والأعضاء د. عبد الحميد العطار، حسن المزروعي مدير الدورة، صالح المرزوقي، علي عمر، خالد العور، وعادل البناي، وعصام الفتياني.

وناقشت اللجنة المنظمة خطط اللجان وفرق العمل والتحضيرات اللوجستية لانطلاق منافسات الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، بالإضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «تارجت سبرنت».

ريادة

وقال عادل البناي: «زيادة أعداد الرياضات هذا العام يأتي انسجاماً مع الدور الرياضي الرائد للدورة وتحقيقاً لأهدافها الكبيرة، حيث تساهم الدورة في كل عام بنشر وتطوير رياضات مختلفة والارتقاء بمستوى ممارسيها عبر منافسات سنوية، وتم إضافة رياضتين هذا العام لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة رياضتهم المفضلة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المحلية لكل لعبة ومن أبرز الرياضات الجديدة التي تم إضافتها هي رياضة الرماية بالجري «تارجت سبرنت» التي تقام يومي 10 و11 رمضان، ويسمح فيها بمشاركة الجميع ضمن 10 فئات عمرية من 6 إلى 59 سنة، ومختلف الفئات من المواطنين والمقيمين من داخل الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الذكور والإناث، ويكون فيها التنافس عبر الرماية مع الجري لمسافات مختلفة حسب كل فئة، وتخضع البطولة لقوانين ولوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث».

وأكد عادل البناي أن اللجنة المنظمة تعمل وفق خطة عمل لإنهاء التحضيرات والاستعدادات اللوجستية لتنظيم الدورة بالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وقيمتها، حيث تستضيف الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة والرماية مع الجري، والريشة الطائرة، ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

وتم في الاجتماع الاطلاع على آخر التحضيرات اللوجستية للدورة وأعداد المشاركين في كل رياضة، وتم استعراض جدول منافسات البطولات الـ 11 التي يتضمنها برنامج الدورة، كما بحثت اللجنة المنظمة خطة الترويج للدورة والتواصل مع الجمهور الذي ينتظر أخبار الدورة وتفاصيلها في كل عام، والاستعدادات لاستقبال الجمهور في الصالات المختلفة بمجمع ند الشبا وخارجه، بالإضافة إلى نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يستضيف منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة.