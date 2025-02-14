10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»

أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 10 ميداليات ملونة «5 ذهبيات و 4 فضيات وبرونزية» في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم ليعتلي المركز الثالث في الترتيب العام بنهاية اليوم قبل الأخير برصيد 18 ميدالية «7 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات» خلف المنتخب السعودي «الوصيف» الذي حصل على 12 ميدالية «8 ذهبيات 2 فضيات و2 برونز» فيما كانت الصدارة من نصيب المنتخب الهندي برصيد 14 ميدالية «8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات».

وفاز بالذهب من أبطال الإمارات كل من ذكرى الكعبي في مسابقة «الصولجان»، ويحيى البلوشي «100 متر تي45 / 46»، وعبدالله المرزوقي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وسهام الرشيدي «القرص على الكراسي المتحركة أف 52/57»، وسارة الجنيبي «الجلة على الكراسي المتحركة أف 32/33».

فيما حصل على «الفضة» مريم الزيودي «الجلة أف 40/44»، وراشد المحرمي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وشما المازمي «الصولجان»، ومبارك الدهماني «الرمح على الكراسي المتحركة أف 33/53/54».

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب محمد يوسف في سباق 400 متر على الكراسي المتحركة «تي 34» مواصلاً تألقه بفوزه بالميدالية الشخصية الثانية له بعد أن أهدى الإمارات ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة تي 34 في افتتاح البطولة.

ونجح السعودي نايف المسرحي في تحطيم الرقم الآسيوي في سباق 100 متر «تي 44» بزمن 23/11 ثانية.

وقام حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتتويج أبطال الإمارات.

وأشاد خليفة البلوشي إداري منتخبنا بالنتائج التي حققها أبطال الإمارات، مشيراً إلى أن اللاعب محمد يوسف في تطور مستمر بعد مشاركته في النسخة للألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس.

وأشار إلى أن يوسف قد استفاد من المعسكرات طويلة المدى وفق النهج المرسوم، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرته خلال الفترة الماضية.

ووصف خليفة البطل محمد يوسف بأنه «خامة جيدة» وينتظرها مستقبل باهر في «أم الألعاب» متطلعاً لأن يواصل نتائجه الإيجابية وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة.