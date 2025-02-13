الطريق إلى ألعاب المستقبل «الإمارات2025» يشتعل في «الرياضات الفيجيتالية»

تستضيف الإمارات في نوفمبر المقبل، ذروة منافسات بطولة ألعاب المستقبل 2025، والتي تخلط بين الرياضة البدنية والإلكترونية «الفيجيتال» وهي دمج بين كلمتي «فيزيكال» وتعني بدني، و«ديجيتال» بمعنى رقمي.

ويشارك في البطولة الفائزون في بطولات التأهيل الكبرى GOTF Majors لهذا العام، حيث يتنافس المشاركون في عدة رياضات بشكلها البدني، ثم يتواجهون في نفس الرياضة رقمياً عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية.

وتُعد البطولة العالمية، التي ستُقام في الإمارات في نوفمبر المقبل، ذروة المنافسات في الرياضات الفيجيتالية (البدنية الرقمية) التي تجمع بين التميز في الألعاب الرقمية والمهارات البدنية في حدث رياضي جديد ومثير.

وشارك 1,000 فريق خلال الأسابيع التسعة الماضية في بطولات «GOTF Majors» المؤهلة لألعاب المستقبل 2025، مقدمين عرض عالمي مذهل لقوة ومهارة الرياضات الفيجيتالية.

ومن بين النجوم البارزة في GOTF Majors، يبرز ديون فيسر، الهولندي البالغ من العمر 27 عامًا ويعمل في الطب البيطري، الذي أكد أن مشاركته في تحدي الرياضات الفيجيتالية رغبة منه في خوض مغامرة جديدة، وقال ديون: «قبل الموعد النهائي العالمي بثلاثة أو أربعة أيام حرفيًا، علمت أن لدي فرصة للتأهل للجبل الأسود، لم يكن عليّ أن أفكر طويلاً، بل قررت المضي قدمًا. ولم يكن لدي وقت كافٍ للتدريب، لكنني قضيت ساعات طويلة في لعب هذه اللعبة، مما جعلني أعتقد أنني قادر على تقديم أداء جيد».

وأضاف مبتسمًا: «كان أفضل قرار اتخذته في حياتي! إنها المرة الأولى التي أتنافس فيها على جوائز مالية أيضًا، أشعر الآن وكأنني منافس في مجال الرياضات الإلكترونية، ومن الرائع أن أختبر هذا العالم».

فريق آخر يُحدث ضجة هو فريق كرة القدم العالمي «بيناروول»، الذي أرسل فريقًا مكوّنًا من لاعبي كرة القدم والرياضات الإلكترونية إلى GOTF Major التي أقيمت في أوروغواي، وقد استحوذوا على البطولة بأداء مبهر.

وعلق دان ميركلي، رئيس مجتمع الفيجيتال العالمي: «شكرًا لكل رياضي فيجيتال شارك في بطولات GOTF Majors حول العالم، ونهنئ الفائزين في البطولات. هذا يبرز الموهبة الاستثنائية داخل مجتمع الرياضات الفيجيتال والأهم من ذلك، الحركة العالمية التي توحد ثقافات متنوعة من خلال شغف مشترك لهذا المزيج الفريد بين الرياضة والرياضات الإلكترونية.»

وشارك في التحدي التأهيلي للرياضات الفيجيتالية لاعبون من 31 دولة، وأُقيمت 71 فعالية عبر تخصصات متعددة:

ot30 في كرة القدم

ot18 في كرة السلة

ot15 في الرقص

ot8 في ألعاب التصويب

•tشارك 1,000 فريق المنافسات وجاءت كالتالي:

ot408 فريقًا في كرة القدم

ot256 فريقًا في كرة السلة

ot232 فريقًا في الرقص

ot104 فرق في ألعاب التصويب