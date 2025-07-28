ميليتاو يختار دبي لقضاء شهر العسل



اختار البرازيلي إيدير ميليتاو، نجم ريال مدريد، دبي لقضاء شهر العسل برفقة زوجته المؤثرة تاينا كاسترو، ونشر اللاعب العديد من اللقطات عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وتظهر مدى استمتاعه وزوجته بالمناظر الخلابة خلال إحدى الرحلات الصحراوية.

وتزوج ميليتاو مؤخراً بحفل كبير وخاص في البرازيل، مستفيداً من فترة الراحة السلبية الحالية للريال، بحضور أغلب نجوم ريال مدريد، ومنهم كامافينغا ورودريغو، وفينيسيوس جونيور، وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية، وتضمنت عروضاً موسيقية لفنانين برازيليين مشهورين، مثل غوستافو ليما، ليو سانتانا.

وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية، أن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جدد الثقة في المدافع ميليتاو، لينهي ما تردد مؤخراً بشأن إمكانية ضم قلب دفاع جديد للفريق الملكي خلال فترة «الميركاتو الصيفي» الحالية للموسم الجديد.