مونديال السباحة.. ماكنتوش تضرب بقوة مبكراً

ضربت الكندية الواعدة سامر ماكنتوش بقوة مبكراً عندما تفوقت على منافستها الأمريكية كايتي ليديكي في طريقها إلى الفوز بذهبية سباق 400 م حرة في بطولة العالم للسباحة أمس في سنغافورة.

وقطعت ماكنتوش البالغة من العمر 18 عاماً المسافة بزمن 3:56.26 دقائق متقدمة بنحو ثانيتين على الصينية لي بينغجي، بينما جاءت ليديكي ثالثة. وهذا أول لقب عالمي لحاملة الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة ضمن مسعاها للفوز بخمس ذهبيات فردية في سنغافورة.

في ليلة افتتاح منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية، جددت ماكنتوش وليديكي، البالغة من العمر 28 عاماً، تنافسهما الذي بدأ في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

ستلتقيان أيضاً في سباق 800 م حرة الذي يُعدّ السباق الأكثر ترقباً في البطولة.

وتقدمت ماكنتوش في البداية، ولم تلتفت إلى الوراء فتفوقت على بقية السباحات، مبتعدة بفارق متزايد مع تقدم السباق.

وقالت ماكنتوش «أنا في أفضل حالاتي البدنية. الآن عليّ فقط أن أستغل ذلك وأبذل قصارى جهدي في جميع سباقاتي».

وأضافت «إن الوقوف أخيراً على منصة التتويج أمر واعد لبقية البطولة. خاصة في الإحماء اليوم، شعرت بقوة كبيرة».

وتابعت «بصراحة، كنت مرتاحة جداً، بالنظر إلى حالتي المزاجية خلال الشهرين الماضيين».

ووصلت ماكنتوش إلى سنغافورة في قمة تألقها، حيث حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرة في التجارب الكندية بزمن 3:54.18 دقائق في يونيو الماضي.

ومحت السباحة الحائزة ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية الرقم القياسي العالمي السابق وقدره 3:55.38 دقائق سجلته الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة العالم 2023 بفارق يزيد على ثانية.

وتغيب البطلة الأولمبية تيتموس عن مونديال سنغافورة كونها أخذت إجازة لموسم كامل قبل أن تعود للمسابح استعداداً للألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028.