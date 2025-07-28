كأس آسيا للكريكيت في أبوظبي ودبي والشارقة

أكد محسن نقفي، رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي، أن بطولة كأس آسيا للرجال 2025، ستقام بنظام T20 في الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الأخير للجنة مكافحة الفساد في دكا، حيث شارك مجلس الكريكيت الهندي افتراضياً، مع التوضيح أن البطولة كانت مقررة في الهند، إلا أنه تم نقلها لتقام في الإمارات، وتوزيع مبارياتها ما بين أبوظبي ودبي والشارقة إلى الإمارات.

وتشارك في البطولة، 8 منتخبات، وهي: الإمارات، الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، أفغانستان، عُمان، وهونغ كونغ. وكانت الهند، قد توجت بطلة للنسخة الأخيرة عام 2023، بعد فوزها في المباراة النهائية التي جمعتها بسريلانكا في كولومبو.