محاور متميزة لاكاديمية IFBB بدبي في ختام دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

نظمت أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام، على مدار يومين، دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة الدنية وبناء الاجسام، إحدى دورات المرحلة التأسيسية ضمن برنامج ماجستير الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، اقيمت الفعالية في فندق الخالدية بالاس بدبي بحضور العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الاكاديمية واشتملت الدورة على العديد من المحاور الهامة مثل: الجهاز العصبي والمكملات الغدائية، العناصر الغذائية والتوازن الغذائي، التغذية في جدول التدريب الشخصي، ايض الكاربوهيدرات، الغدد والتمثيل الغذائي، إضافة إلى الاستشفاء العضلي والتدليك الرياضي، كما شهدت الدورة حضور مميز من المشاركين والمشاركات من داخل الدولة وخارجها.

شهدت فعاليات اليوم الأول محاور مبادئ التغذية الرياضية وعمليات الأيض في جسم الانسان، بمشاركة المحاضر الدولي المدير العام للأكاديمية الدكتور وليد عبدالكريم بالتعاون مع المحاضرة الدولية شريفة النجمان، في حين، شهدت فعاليات اليوم الثاني من الدورة، شرح مجموعة أخرى من المحاور الخاصة بالتدليك و الاستشفاء و العضلي مع المحاضر اخصائي العلاج الطبيعي مؤمن عاطف.

من جانبه، رحب العقيد (م) عبدالكريم محمد بكافة المشاركين والمشاركات، مؤكدا سعي الأكاديمية الدائم لتقديم أفضل مستوى ممكن من الأداء الأكاديمي في علم التدريب، الذي يستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين والمدربات على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة