«خورفكان للمعاقين» يكرّم أبطاله بعد تحقيق 200 ميدالية في موسم استثنائي

احتفى نادي «خورفكان للمعاقين» بإنجازات لاعبيه الذين حصدوا 200 ميدالية خلال الموسم الرياضي 2024 - 2025، وذلك في حفل أقيم بمقر النادي.

وشهد الحفل إشادة واسعة بعزيمة الأبطال وجهود الكوادر الفنية، مؤكدين أن هذا النجاح ثمرة دعم القيادة والرؤية الاستراتيجية للنادي، حضر الحفل كل من: عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، ولؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الرياضية ورعاية الموهوبين، وعبدالله سعيد الحريثي، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من أولياء الأمور، والمدربين، والداعمين.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر عبدالله صالح النقبي عن فخره الكبير بما حققه أبطال النادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة للدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود لأصحاب الهمم، كما نثمّن جهود مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على رؤيته الاستراتيجية التي تصنع الفارق في مسيرة الأندية الرياضية».

من جانبه، أشاد لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، بأداء اللاعبين وجهود فرق العمل بالنادي، مضيفاً: «نادي خورفكان للمعاقين دائماً حاضر على منصات التتويج، وأبطالنا أثبتوا أن التحدي لا يعرف المستحيل».