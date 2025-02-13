رئيس البارالمبية البريطانية: «دولية فزاع» نموذج رائد وملهم

أشاد البروفيسور نيك أنتوني ويبورن، رئيس اللجنة البارالمبية البريطانية، باهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأصحاب الهمم، وإطلاق العديد من المبادرات دعماً لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والرعاية المستمرة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

وقال: إن «دولية فزاع» لأصحاب الهمم باتت نموذجاً رائداً وملهماً في التمكين، في ظل التطور الكبير لهذا الحدث العالمي من نسخة لأخرى، حيث تعددت المسابقات والدورات التدريبية والتصنيف والتأهيل، لتصبح مصدر إلهام لجهود دعم «أصحاب الهمم».

جاء ذلك خلال تصريحات على هامش حضوره النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، والتي تعد أولى بطولات فزاع لعام 2025.

وقال ويبورن: «إن دبي تعد مركز إشعاع لرياضات «أصحاب الهمم»، في ظل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من أجل دعم وتمكين أصحاب الهمم، واستضافة أهم الفعاليات والملتقيات والبطولات الدولية على مدار العام».

وثمن رئيس اللجنة البارالمبية البريطانية التنظيم الرائع من قبل نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقديم كل سبل النجاح لبطولة فزاع على مستوى التحضيرات اللوجستية والإقامة والتنقلات والتدريبات، وتوفير بيئة صديقة لهم، مبيناً أن شعور الوفود المشاركة في «أم الألعاب» بالارتياح عزز من نجاح البطولة.

وأثنى ويبورن على الفعاليات المصاحبة في بطولة فزاع، مبدياً إعجابه بالقرية التراثية، مبيناً أن التراث عانق الرياضة في «أم الألعاب»، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التراثية.

وقال: «إن الإمارات من الدول السباقة، والتي أسهمت في النجاحات غير المسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية وغيرها، والتي تصب في توجه اللجان البارالمبية في كل دول العالم، من أجل زيادة الكم والنوع في إعداد ممارسي النشاط الرياضي من أصحاب الهمم، وخصوصاً أن الرياضة هي أسرع طريقة لتحقيق اندماجهم في المجتمع».

وأضاف: «إن الدعم والرعاية الكبيرين لهذه الشريحة، والدور الفاعل والريادي للإمارات من أجل مساندة الحركة البارالمبية وممارسيها ليس على الصعيد المحلي فقط صار نموذجاً في تقديم الدعم، وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لأصحاب الهمم».

وأشاد ويبورن بوجود ماجد العصيمي على قمة الهرم الآسيوي من خلال ترؤسه اللجنة البارالمبية الآسيوية، مبيناً أنه «رئيس ملهم» ويكفيه فخراً أنه قائد من «أصحاب الهمم وقصة نجاح في أكبر قارات العالم.

واختتم رئيس اللجنة البارالمبية البريطانية حديثه، متمنياً مشاهدة «الألعاب البارالمبية» بالإمارات في المستقبل، من منطلق أنها تملك مقومات استضافة مثل هذه الأحداث الأولمبية والبارالمبية المهمة.

من ناحية أخرى يسدل الستار، مساء اليوم، على النسخة السادسة عشرة للبطولة.