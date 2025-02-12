"نادي ليوا" يعلن تأسيس فريق جديد لسباقات السيارات

أعلن نادي ليوا الرياضي، تشكيل فريق “liwa team”، المتخصص في سباقات السيارات، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة، وذلك ضمن إستراتيجيته لتعزيز حضوره في رياضة السيارات ودعم المواهب الإماراتية في هذا المجال.

وأكد النادي، في بيانه اليوم ، أن تأسيس الفريق الجديد يهدف إلى تمثيل النادي في مختلف السباقات المحلية والإقليمية والدولية والمساهمة في تطوير تلك الرياضة على مستوى الدولة وتقديم أبطال يمثلون الإمارات في المحافل القارية والعالمية الكبرى.

وقال عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن تشكيل فريق ليوا للسيارات خطوة جديدة نحو تحقيق إنجازات نوعية في رياضة السيارات، مشيرًا إلى أن الفريق سيضم نخبة من السائقين الإماراتيين والكفاءات الفنية التي ستعمل على تقديم أداء مميز يعكس طموحات النادي.

وأضاف أن تأسيس هذا الفريق يعكس التزامنا بدعم رياضة السيارات وتعزيز مكانة الظفرة كوجهة رائدة في السباقات الصحراوية، نهدف من خلاله المنافسة بقوة في الراليات الكبرى، وتطوير مهارات السائقين الإماراتيين ، لافتا إلى أنه من المتوقع إعلان النادي قريبا عن تشكيلة المتسابقين الذين سيمثلون النادي في مختلف البطولات، في إطار التحضيرات للموسم الرياضي المقبل.