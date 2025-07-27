سالم عبدالرحمن ينتزع برونزية مهرجان بيل للشطرنج

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الميدالية البرونزية في مهرجان بيل الدولي في سويسرا والذي يعد ثاني أقدم حدث للشطرنج في أوروبا.

ونجح «الفتى الذهبي» في جمع 24.5 نقطة في كل البطولات التي شارك فيها حيث لعب 23 مباراة في الشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع وسجل في الكلاسيكي 16.5 نقطة ليحصل على أعلى رصيد من النقاط متفوقاً على المتصدر الروسي فلاديمير فيدوسيف، المصنف 16 عالمياً، والهندي أرافيند تشيثامبارام المنصف 24 عالمياً إلا أن سالم لم يسجل سوى نقطتين فقط في فئة السريع و6 نقاط في بطولة الخاطف وهو ما وضعه في المركز الثالث بعد فلاديمير الذي فاز باللقب برصيد 28.5 نقطة ووصيفه أرافيند تشيثامبارام الذي سجل نفس النقاط.

وتأتي البرونزية لتضع سالم على منصة التتويج للعام الثاني على التوالي بعدما نجح في الموسم الماضي في الفوز بلقب بطولة الأساتذة.

وأشادت المواقع الشطرنجية العالمية بما قدمه سالم عبدالرحمن في البطولة وخاصة في فئة الكلاسيكي وتفوقه على جميع المشاركين كما نجح في المنافسة على اللقب وتفوق على جميع اللاعبين المرشحين ليواصل بطل الإمارات إنجازه في مهرجان بيل.

وأكد عبدالله مراد المازمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة الفنية ورعاية المواهب أن صعود سالم عبدالرحمن إلى منصة التتويج وتحقيق الميدالية البرونزية يعد إنجازاً للشطرنج الإماراتي في مهرجان دولي بهذا الحجم وثاني أقدم المهرجانات الشطرنجية في أوروبا ورغم أن سالم شارك في البطولة وهو يحمل لقب النسخة الماضية إلا أن نسخة هذا العام كانت قوية.